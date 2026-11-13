Perché per il Portogallo sarà più difficile sostituire Cristiano Ronaldo fuori dal campo che in campo

Cristiano Ronaldo aveva sempre sostenuto che, al momento di ritirarsi dalla nazionale, avrebbe fatto la cosa giusta per il Portogallo. «Se sentirò di non dare più alcun contributo, sarò il primo ad andarmene», aveva dichiarato nel febbraio 2024. «Non sarà una decisione difficile da prendere». Eppure, le cose sono andate in modo ben diverso.

Ronaldo non riusciva proprio a decidersi a lasciare la nazionale, e chi lo conosceva personalmente non ne era affatto sorpreso. «Non credo che sia capace di farlo», aveva detto a The Overlap l'ex compagno al Manchester United Gary Neville appena sei mesi dopo, in seguito alla deludente campagna di Ronaldo agli Europei in Germania. «A volte un giocatore capisce quando è il momento di smettere, ma ce ne sono alcuni che non lo capiscono e hanno bisogno che qualcuno glielo dica».

Ronaldo rientrava chiaramente nella seconda categoria, ma la domanda di Neville era: «Chi glielo dirà?».

A dire il vero, pur non essendo mai stato uno che tollera gli sciocchi, Jorge Jesus non sembrava la persona più indicata per accompagnare di fatto la stella del Portogallo fuori dalla scena internazionale. Ronaldo aveva appoggiato la nomina di Jesus a commissario tecnico del Portogallo, definendo persino pubblicamente il 72enne «la scelta giusta» per sostituire Roberto Martinez, e i fatti gli hanno già dato ragione, anche se non per i motivi che aveva immaginato.

Pur includendo il 41enne nel suo progetto, Jesus si è rifiutato di metterlo al centro. Ronaldo ha sostenuto che alcune promesse erano state disattese e che erano stati presi accordi su quando e dove avrebbe giocato, e per quanto tempo. Jesus, però, come ogni buon allenatore, ha deciso formazioni e sostituzioni in base all'andamento delle partite, anche quando questo significava lasciare in panchina per 90 minuti il giocatore più prolifico del Paese.

In una dichiarazione di quasi 2.000 parole, Ronaldo ha accusato il suo allenatore di avere un «atteggiamento altezzoso», prima di dettare le condizioni sia della successiva sospensione per aver lasciato la nazionale prima della sfida di Nations League del mese scorso contro la Danimarca, sia del suo ritiro definitivo. Alla fine, però, Ronaldo ha tirato troppo la corda e ha dovuto cedere, costretto a chiudere la carriera in nazionale nel pieno della stagione dei club.

Eppure, nonostante i danni arrecati alla propria eredità sportiva, per non parlare delle prestazioni del Portogallo negli ultimi tre tornei internazionali, Ronaldo mancherà. Come ha sottolineato la Federcalcio portoghese (FPF), la sua influenza andava da tempo «ben oltre le quattro linee del campo».