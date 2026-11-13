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Portugal Cristiano Ronaldo retirement GFX 1:1GOAL

Perché per il Portogallo sarà più difficile sostituire Cristiano Ronaldo fuori dal campo che in campo

È facile capire perché il ritiro del fuoriclasse dalla nazionale sia stato definito una «tragedia» economica per la federazione calcistica del suo Paese.

Mark Doyle
Tradotto da

  • Cristiano Ronaldo aveva sempre sostenuto che, al momento di ritirarsi dalla nazionale, avrebbe fatto la cosa giusta per il Portogallo. «Se sentirò di non dare più alcun contributo, sarò il primo ad andarmene», aveva dichiarato nel febbraio 2024. «Non sarà una decisione difficile da prendere». Eppure, le cose sono andate in modo ben diverso.

    Ronaldo non riusciva proprio a decidersi a lasciare la nazionale, e chi lo conosceva personalmente non ne era affatto sorpreso. «Non credo che sia capace di farlo», aveva detto a The Overlap l'ex compagno al Manchester United Gary Neville appena sei mesi dopo, in seguito alla deludente campagna di Ronaldo agli Europei in Germania. «A volte un giocatore capisce quando è il momento di smettere, ma ce ne sono alcuni che non lo capiscono e hanno bisogno che qualcuno glielo dica».

    Ronaldo rientrava chiaramente nella seconda categoria, ma la domanda di Neville era: «Chi glielo dirà?».

    A dire il vero, pur non essendo mai stato uno che tollera gli sciocchi, Jorge Jesus non sembrava la persona più indicata per accompagnare di fatto la stella del Portogallo fuori dalla scena internazionale. Ronaldo aveva appoggiato la nomina di Jesus a commissario tecnico del Portogallo, definendo persino pubblicamente il 72enne «la scelta giusta» per sostituire Roberto Martinez, e i fatti gli hanno già dato ragione, anche se non per i motivi che aveva immaginato.

    Pur includendo il 41enne nel suo progetto, Jesus si è rifiutato di metterlo al centro. Ronaldo ha sostenuto che alcune promesse erano state disattese e che erano stati presi accordi su quando e dove avrebbe giocato, e per quanto tempo. Jesus, però, come ogni buon allenatore, ha deciso formazioni e sostituzioni in base all'andamento delle partite, anche quando questo significava lasciare in panchina per 90 minuti il giocatore più prolifico del Paese.

    In una dichiarazione di quasi 2.000 parole, Ronaldo ha accusato il suo allenatore di avere un «atteggiamento altezzoso», prima di dettare le condizioni sia della successiva sospensione per aver lasciato la nazionale prima della sfida di Nations League del mese scorso contro la Danimarca, sia del suo ritiro definitivo. Alla fine, però, Ronaldo ha tirato troppo la corda e ha dovuto cedere, costretto a chiudere la carriera in nazionale nel pieno della stagione dei club.

    Eppure, nonostante i danni arrecati alla propria eredità sportiva, per non parlare delle prestazioni del Portogallo negli ultimi tre tornei internazionali, Ronaldo mancherà. Come ha sottolineato la Federcalcio portoghese (FPF), la sua influenza andava da tempo «ben oltre le quattro linee del campo».

  • L'MVP del Portogallo

    Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016
    Getty Images Sport

    Il Portogallo non aveva mai vinto un grande trofeo internazionale prima dell’arrivo di Ronaldo.

    Secondo Ronaldo, era pronto a lasciare la nazionale subito dopo i Mondiali di quest'anno, ma il presidente della FPF Pedro Proenca lo avrebbe convinto a non farlo durante il volo che riportava la squadra dagli Stati Uniti. Una ricostruzione che, a dire il vero, suona perfettamente plausibile.

    Dopo che i giocatori del Portogallo avevano trascorso il terzo grande torneo consecutivo cercando, senza riuscirci, di trascinare un centravanti immobile, era chiaro che Ronaldo fosse diventato un peso insostenibile, ma solo dal punto di vista sportivo. Sul piano economico, il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro valeva ancora oro, e anche di più, per la federazione.

    È significativo, infatti, che il mese scorso, durante un evento della FPF, Proenca, nell'esprimere la speranza che Ronaldo continuasse a giocare per il suo Paese, abbia definito l'attaccante dell'Al-Nassr «la più grande risorsa» mai prodotta dal calcio portoghese. Anche se la scelta della parola «risorsa» non fosse stata intenzionale, era senz'altro azzeccata: Ronaldo non meritava più un posto nella formazione titolare del Portogallo, ma restava il suo giocatore di maggior valore in un senso molto concreto.

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  • «L’effetto Ronaldo»

    FBL-EURO-2024-POR-TRAINING
    AFP

    Oggi molti giovani tifosi non seguono una squadra di calcio in particolare: seguono i fuoriclasse.

    Ronaldo è davvero un’industria a sé stante, un marchio da un miliardo di dollari che persino un club famoso come la Juventus ha acquistato soprattutto per aumentare il proprio richiamo commerciale e i numeri sui social. E la scelta ha funzionato: nelle 24 ore successive all’ufficializzazione del suo trasferimento a Torino nel 2018, tra il 10 e l’11 luglio, la Juve ha guadagnato altri 2,2 milioni di follower online.

    Come ha spiegato a GOAL Marco Bellinazzo, autore di libri sulla finanza nel calcio: «L’effetto Ronaldo è concretissimo. È sotto gli occhi di tutti. Per crescere a livello commerciale internazionale serve un’icona globale come Cristiano Ronaldo, che è molto utile per concludere nuovi accordi, soprattutto in Nord America e in Asia».

    Per esempio, sei mesi dopo il suo arrivo all’Allianz Stadium, la Juventus ha firmato un nuovo accordo di sponsorizzazione, più vantaggioso, con adidas, il produttore delle sue divise: sette anni per 357 milioni di euro (308 milioni di sterline/395 milioni di dollari), il doppio del valore dell’intesa precedente. Poi, nel novembre 2019, il club ha prolungato la partnership con JEEP, sponsor di maglia, per 42 milioni di euro (36,2 milioni di sterline/46,4 milioni di dollari), con un aumento di 25 milioni di euro rispetto all’accordo precedente.

    In sostanza, nell’era degli influencer, poter contare sulla persona più influente è un vantaggio. Dopotutto, anche i calciatori seguono Ronaldo: circa sei mesi dopo il suo sorprendente trasferimento all’Al-Nassr, giocatori come Karim Benzema e Neymar lo hanno raggiunto nella Saudi Pro League nel 2022.

    Naturalmente, il Portogallo ha tratto enormi benefici dall’avere per due decenni come volto simbolo della nazionale quella che è forse la persona più famosa del pianeta. «Potrà sembrare un po’ duro dirlo, ma dal punto di vista del marchio Ronaldo è incomparabilmente più grande dell’intera nazionale portoghese e di innumerevoli altre messe insieme», ha dichiarato l’esperto di marketing sportivo Daniel Sa all’agenzia di stampa Lusa dopo il Mondiale.

    «Sarà una tragedia quando se ne andrà, perché ancora non ci si rende conto di quanta attenzione mediatica andrà perduta. Sarà un crollo rapidissimo. È lui che ha permesso loro di firmare numerosi contratti e guadagnare molti soldi per oltre 20 anni».

    In questo senso, Ronaldo è praticamente insostituibile. «È lui stesso una piattaforma di comunicazione globale», ha dichiarato Sa a EFE dopo l’annuncio del ritiro. «Quindi il Portogallo non sta perdendo soltanto un giocatore straordinario. Sta perdendo anche il più grande amplificatore internazionale del marchio Portogallo».

  • Ramos pronto a fare un passo avanti?

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    Goncalo Ramos ha già iniziato in modo promettente la sua esperienza alla guida dell’attacco del Portogallo.

    Per quanto possa sembrare strano, dunque, il Portogallo dovrebbe avere meno difficoltà a colmare l’enorme vuoto lasciato da Ronaldo in campo. Stiamo parlando del giocatore più prolifico nella storia del calcio internazionale, ma i primi, primissimi indizi suggeriscono che il Portogallo non faticherà a segnare senza di lui.

    Goncalo Ramos non è certo Ronaldo, ma da quando ha segnato una tripletta dopo aver preso il posto dell’ex capitano nella vittoria contro la Svizzera ai Mondiali del 2022, ha dimostrato di poter quantomeno guidare l’attacco del Portogallo con ottimi risultati.

    Certo, visto l’addio burrascoso di Ronaldo, la pressione sull’attaccante del Milan sarà ora enorme. Eppure, tutti gli occhi erano puntati su di lui prima delle partite del mese scorso contro Danimarca e Norvegia, e Ramos ha segnato in entrambe. Sono tre goal in tre presenze consecutive da titolare e quattro nelle ultime cinque con la nazionale: numeri che rendono ancora più assurdo il fatto che ai Mondiali abbia giocato appena 34 minuti, mentre Ronaldo continuava a non giustificare il suo ruolo di centravanti titolare del Portogallo.

    In un certo senso, però, il punto non è tanto quanti goal segni Ramos, quanto il modo in cui guida l’attacco. Per questo, quando ai lettori del quotidiano portoghese A Bola è stato chiesto di scegliere la formazione titolare preferita per la partita del mese scorso contro il Galles, hanno scelto lui davanti a Ronaldo.

    Perché? Perché persino un pubblico eternamente grato a Ronaldo per tutto ciò che ha fatto per il suo Paese riconosce che gli interessi di un singolo sono stati anteposti troppo a lungo alle esigenze dell’intera squadra. Di conseguenza, ai talentuosi esterni e agli eccellenti centrocampisti del Portogallo è mancato un centravanti con i movimenti e l’energia richiesti dal calcio moderno, capace di aiutarli a esprimere tutto il loro potenziale come reparto offensivo.

    Non c’è alcuna garanzia che la nuova «generazione d’oro» del Portogallo vinca un trofeo importante nei prossimi anni, ma è chiaro che ha più possibilità di riuscirci con un attaccante intorno ai 25 anni che con uno di poco più di 40.

    È evidente che il contributo di Ronaldo al calcio portoghese non dovrebbe, né potrebbe, mai essere sminuito. Insieme hanno scritto la storia. I suoi goal mancheranno, così come la sua capacità di attirare l’attenzione. È improbabile che il Portogallo torni a essere popolare, o redditizio, quanto lo era con Ronaldo. Ma se il suo ritiro indebolirà certamente il marchio, la squadra appare già più forte.

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