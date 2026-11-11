Perchè Mauricio Pochettino può essere l'allenatore giusto per il Manchester United dopo Carrick

"Negli ultimi 11 anni, da quando David Gill e Sir Alex Ferguson si sono dimessi, si sono susseguiti molti allenatori", ha dichiarato Sir Jim Ratcliffe nel febbraio 2024, poco dopo aver guidato l'acquisizione di una quota di minoranza del Manchester United da parte di INEOS. "Alcuni erano molto bravi, ma nessuno ha avuto successo o è rimasto a lungo. Non si può dare la colpa a tutti gli allenatori. L’unica conclusione è che l’ambiente in cui lavoravano non funzionava».

Da allora il club ha esonerato tre tecnici e Michael Carrick sembra destinato a seguire la stessa sorte di Ruben Amorim ed Erik ten Hag dopo un avvio disastroso della stagione 2026-27. I tifosi non si sono mai rivoltati contro Carrick: hanno sostenuto l’ex centrocampista fino alla fine, ma non per fede cieca nelle sue capacità.

L’ex tecnico del Middlesbrough era fuori dalla sua portata, come dimostra il fatto che lo United sia attualmente al 18° posto nella classifica della Premier League con una sola vittoria nelle prime 10 partite: un minimo storico che non si vedeva dalla stagione 1986-87. La loro difesa disastrosa ha già incassato 19 gol, il terzo peggior record del campionato, e l’unica partita senza subire gol della stagione è stata contro il Sabah, esordiente in Champions League.

Carrick se ne va, ma non è il colpevole: lascia intatta la sua leggenda. Il 45enne ha pagato un ambiente difficile e una sessione di mercato estiva insufficiente, che ha vanificato le promesse del terzo posto della scorsa stagione.

Lo United avrebbe dovuto scegliere un tecnico più esperto per provare il salto di qualità. Dopo aver respinto la visione di Amorim e aver concesso a Ten Hag una proroga immeritata, ingaggiare Carrick a tempo indeterminato è stato un altro errore di Ratcliffe e di INEOS.

La prossima scelta deve essere quella giusta, altrimenti i Red Devils rischiano davvero la retrocessione. Per i tifosi, però, c’è una buona notizia: Mauricio Pochettino sembra finalmente pronto a sedersi sulla panchina dei Red Devils, e sarebbe la scelta più logica da anni. È sorprendente che l’argentino non sia arrivato prima, avendo già sostenuto tre colloqui, ma per lo United in cerca di stabilità vale il detto meglio tardi che mai.