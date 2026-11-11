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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

Perchè Mauricio Pochettino può essere l'allenatore giusto per il Manchester United dopo Carrick

L'attuale allenatore degli Stati Uniti è il favorito per guidare il club di Old Trafford e varrebbe il cospicuo compenso richiesto.

James Westwood
Tradotto da

  • "Negli ultimi 11 anni, da quando David Gill e Sir Alex Ferguson si sono dimessi, si sono susseguiti molti allenatori", ha dichiarato Sir Jim Ratcliffe nel febbraio 2024, poco dopo aver guidato l'acquisizione di una quota di minoranza del Manchester United da parte di INEOS. "Alcuni erano molto bravi, ma nessuno ha avuto successo o è rimasto a lungo. Non si può dare la colpa a tutti gli allenatori. L’unica conclusione è che l’ambiente in cui lavoravano non funzionava».

    Da allora il club ha esonerato tre tecnici e Michael Carrick sembra destinato a seguire la stessa sorte di Ruben Amorim ed Erik ten Hag dopo un avvio disastroso della stagione 2026-27. I tifosi non si sono mai rivoltati contro Carrick: hanno sostenuto l’ex centrocampista fino alla fine, ma non per fede cieca nelle sue capacità.

    L’ex tecnico del Middlesbrough era fuori dalla sua portata, come dimostra il fatto che lo United sia attualmente al 18° posto nella classifica della Premier League con una sola vittoria nelle prime 10 partite: un minimo storico che non si vedeva dalla stagione 1986-87. La loro difesa disastrosa ha già incassato 19 gol, il terzo peggior record del campionato, e l’unica partita senza subire gol della stagione è stata contro il Sabah, esordiente in Champions League.

    Carrick se ne va, ma non è il colpevole: lascia intatta la sua leggenda. Il 45enne ha pagato un ambiente difficile e una sessione di mercato estiva insufficiente, che ha vanificato le promesse del terzo posto della scorsa stagione.

    Lo United avrebbe dovuto scegliere un tecnico più esperto per provare il salto di qualità. Dopo aver respinto la visione di Amorim e aver concesso a Ten Hag una proroga immeritata, ingaggiare Carrick a tempo indeterminato è stato un altro errore di Ratcliffe e di INEOS.

    La prossima scelta deve essere quella giusta, altrimenti i Red Devils rischiano davvero la retrocessione. Per i tifosi, però, c’è una buona notizia: Mauricio Pochettino sembra finalmente pronto a sedersi sulla panchina dei Red Devils, e sarebbe la scelta più logica da anni. È sorprendente che l’argentino non sia arrivato prima, avendo già sostenuto tre colloqui, ma per lo United in cerca di stabilità vale il detto meglio tardi che mai.

  • Una scelta eccellente

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    Pochettino non è l&#x27;unico allenatore valutato dai dirigenti dello United, ma è quello con le migliori carte per cambiare subito le cose

    Il Manchester United è stato accostato a Eddie Howe e Julian Nagelsmann, entrambi liberi dopo aver lasciato Newcastle e Germania. All’inizio del mese Howe è stato indicato come “candidato preferito” di Jason Wilcox per sostituire Carrick, un’indicazione che avrebbe dovuto far suonare un campanello d’allarme.

    Da quando è diventato direttore sportivo, Wilcox ha dimostrato di non essere affidabile, con un piano di reclutamento a tre livelli che ha peggiorato la situazione. Howe ha fatto bene a Newcastle e Bournemouth, ma il suo stile da outsider non si adatta a una potenza come lo United.

    Nagelsmann, dal canto suo, ha fallito con la Germania e, nei 19 mesi al Bayern, ha vinto solo una Bundesliga. Le sue capacità di gestione del gruppo sono state criticate e alcuni lo accusano di tattiche troppo complesse.

    Per liberarlo dalla nazionale Usa servono 10 milioni di dollari (7,5 milioni di sterline), ma non ha altri vincoli. La sua personalità e il suo know-how possono dare subito slancio allo spogliatoio e costruire un progetto solido.

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  • Il sostegno di Ferguson

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    Da quasi un decennio circolano voci su un possibile legame tra Pochettino e lo United, alimentate dal suo rapporto con il più grande allenatore della storia del club.

    Nel dicembre 2018, dopo l’esonero di José Mourinho, Pochettino fu indicato come prima scelta del Manchester United, ma alla fine la panchina andò a Ole Gunnar Solskjaer. Nella primavera 2022, l’ex tecnico del Tottenham è stato in lizza con Ten Hag, ma il club ha scelto l’olandese per una ricostruzione a lungo termine. Due anni dopo, lo United ha valutato di nuovo Pochettino dopo la sua uscita dal Chelsea, per poi confermare Ten Hag.

    Ten Hag ha speso molto per Antony, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee e Lisandro Martinez, senza però dare un’identità chiara al gioco. Con Pochettino, lo United sarebbe probabilmente in una situazione più solida.

    Con gli Spurs, spesso al di sotto delle aspettative, Pochettino ha creato una squadra da titolo in Premier e, al Chelsea, sembrava pronto a ripetere l’impresa prima di un’improvvisa interruzione. Al Southampton aveva già portato l’ottavo posto nel 2013-14, miglior risultato in 11 anni, impressionando Ferguson prima del ritiro.

    Nel gennaio 2013, 12 giorni dopo l’arrivo di Pochettino, lo United batté il Southampton 2-1 e Ferguson definì i Saints «la migliore squadra che abbia giocato all’Old Trafford in questa stagione». Tre anni dopo, al termine della sua seconda stagione agli Spurs, Ferguson lo definì «il miglior allenatore della Premier League», notando: «Non lo si vede mai agitato e il gioco della sua squadra testimonia il lavoro svolto».

    I due si incontrarono a cena a Londra quando Louis van Gaal stava per essere esonerato. Lo United scelse poi Mourinho, ma da allora il nome di Pochettino è stato spesso accostato al club. «Ricorderò per sempre ogni dettaglio di quelle ore di conversazione», ha scritto Pochettino nel suo libro “Brave New World”. «È stato un sogno che si è avverato».

    Nel 2022 Ferguson avrebbe appoggiato la sua candidatura alla panchina dello United, e la sua stima per il 54enne non è mai venuta meno. Pochettino, che non ha mai nascosto il suo legame con i Red Devils, ha ammesso di avere un conto in sospeso in Premier.

    «Lo United ha sempre mostrato interesse. Ma lo scenario ideale per allenare lì non si è mai concretizzato del tutto», ha dichiarato a FourFourTwo a maggio. «Ho sempre detto che sono arrivato vicinissimo a vincere la Premier League e la Champions League, e voglio riprovarci. Mi piacerebbe far parte di un progetto con l’ambizione di vincere entrambe».

  • Sprecare il proprio talento

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    L&#x27;argentino ha appena firmato un nuovo contratto con la Federcalcio statunitense, ma nel cuore resta un allenatore di club.

    Pochettino ha rilasciato quelle dichiarazioni prima dei Mondiali 2026, che per gli Stati Uniti non sono andati come previsto. Dopo aver superato agevolmente la fase a gironi e eliminato la Bosnia-Erzegovina, gli Stars and Stripes sono stati battuti 4-1 dal Belgio negli ottavi di finale.

    Il livello di gioco era migliorato grazie al pressing alto, ma la squadra non ha brillato quando contava. Potrebbe sembrare fortuna che Pochettino abbia ricevuto un nuovo contratto dopo il torneo, perché la rosa aveva talento sufficiente per fare meglio.

    Senza offerte concrete dai top club europei, ha firmato un nuovo ciclo quadriennale. Tuttavia, l’occasione di tornare ai massimi livelli del calcio di club sarà difficile da rifiutare: si dice infatti che sia già pronto a guidare lo United. Per un allenatore ambizioso come lui, restare negli USA, ancora lontani dalle nazioni élite, rischia di essere un talento sprecato.

    Rilanciare lo United, invece, sarebbe un momento determinante per la sua carriera, che potrebbe portarlo al livello di Pep Guardiola e Luis Enrique. Finora, però, i trofei vinti in Ligue 1 e Coupe de France con il Paris Saint-Germain non bastano a inserirlo nell’élite degli allenatori.

    È un rischio enorme, considerando il caos che ha travolto lo United nell’era post-Ferguson, ma Pochettino ha le qualità per avere successo a Old Trafford. Il suo primo compito sarà garantire continuità e uno stile distintivo, come ha fatto al Tottenham; se poi gli verrà concessa la libertà di plasmare la rosa a sua immagine, tutto sarà possibile. Si tratta però di un grande «se»...

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  • Occorre contenere

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    Wilcox, direttore sportivo dello United, ha minato l&#x27;autorevolezza di Amorim e Carrick e deve fare un passo indietro.

    Sarebbe sorprendente se Pochettino firmasse con lo United alle stesse condizioni di Carrick e Amorim, che lasciarono a Wilcox l’ultima parola sui trasferimenti. La situazione non deve ripetersi: Pochettino vuole garanzie che il club non resti così restrittivo nelle spese.

    Il tecnico argentino, già in rotta con l’ex presidente degli Spurs Daniel Levy per il suo approccio cauto al mercato, ha esortato il club a «comportarsi come una grande squadra» per vincere trofei. Lo United deve farlo ora per rientrare tra le prime sei.

    Sommersi dai debiti per colpa della famiglia Glazer, i Red Devils hanno un budget stretto, ma possono trovare fondi extra vendendo giocatori. Marcus Rashford, Mount, Martinez, Ugarte e Zirkzee, da tempo poco incisivi, potrebbero e dovrebbero essere messi sul mercato a gennaio.

    Le risorse vanno inoltre gestite meglio: lo United ha già sprecato 50 milioni di sterline per Andrey Santos, 70 per un Carlos Baleba mai in forma e 35 per un Youri Tielemans ormai oltre il suo apice. Sono tutti acquisti firmati da Wilcox, che l’anno scorso sfidò Amorim per prendere l’infortunato Benjamin Sesko per 74 milioni di sterline invece di Ollie Watkins.

    Wilcox ha anche interferito con la strategia di squadra sotto Amorim e va privato di potere, o meglio rimosso. Se Carrick è responsabile del momento no dello United, lo è altrettanto l’ex ala del Leeds, che aveva solo un anno da direttore sportivo al Southampton prima che INEOS lo portasse a Old Trafford.

    Concedere oggi l’autonomia totale che aveva Ferguson è irrealistico, ma Ratcliffe deve fidarsi di Pochettino come allenatore e direttore tecnico.

  • Il ritorno ai valori

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Il suo talento nel far crescere i giocatori e il suo calcio offensivo rendono Pochettino l’uomo giusto per rilanciare l’attuale squadra del Manchester United, finora deludente.

    Pochettino ha sempre superato le aspettative in Premier League, anche al Chelsea: l’ha portato al sesto posto e in Europa, partendo da una rosa che l’anno prima era 12ª. Con lui i Blues hanno raggiunto la finale di Carabao Cup e le semifinali di FA Cup, e ha trasformato Cole Palmer in una stella.

    Questo lo rende ideale per lo United, che negli ultimi anni ha fallito nella crescita dei giovani. Harry Kane, Son Heung-min e Dele Alli sono diventati uno dei tridenti più forti della Premier sotto la sua guida al Tottenham, e sempre lui lanciò il diciassettenne Luke Shaw al Southampton.

    «È bravo a farti sentire a tuo agio e a tirare fuori il meglio di te», ha dichiarato Palmer alla BBC nel 2024. Lo stesso vale per i giocatori affermati: Mousa Dembele, Christian Eriksen, Conor Gallagher e Marc Cucurella hanno raggiunto nuovi livelli sotto la sua guida.

    Per i Red Devils potrebbe essere il mentore ideale di giovani come Kobbie Mainoo, Leny Yoro e Ayden Heaven, oltre che di attaccanti finora altalenanti come Mateus Cunha e Amad Diallo. Soprattutto, Pochettino porterà la struttura tattica di cui il club ha urgente bisogno.

    Le sue squadre difendono come un blocco unico: un uomo marca chi ha la palla, gli altri chiudono le linee di passaggio. Serve disciplina, ma così si coprono le lacune individuali. Al contrario, il sistema di «mezza pressione» di Carrick invitava i giocatori a rallentare.

    In fase offensiva predilige un 4-2-3-1 o 4-3-3 fluido, con terzini che allargano il campo e ali che giocano da secondi numeri 10, un sistema che esalterebbe Cunha, Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu. L’obiettivo è sovraccaricare il centro del campo e cercare passaggi diretti che spezzino la difesa, privilegiando un calcio aggressivo e offensivo rispetto a un possesso palla metodico.

    Nel breve termine, questo calcio ad alta intensità è l’unico modo per lo United di tornare a vincere, rispettando i valori storici del club. Se c’è un tecnico capace di rimettere in riga questo gruppo, quello è Pochettino. Con piena libertà, potrebbe essere l’uomo che spezza il circolo vizioso dei fallimenti.

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