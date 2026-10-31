Perché il derby contro l'Inter può già rappresentare uno spartiacque per il Milan di Amorim

Il tentativo di Amorim di ricostruire i rossoneri e la propria reputazione procedeva bene fino alla trasferta in Inghilterra di Europa League contro il Bournemouth. Il Milan era ancora imbattuto dopo sette giornate di Serie A e occupava il quarto posto, a quattro punti dall’Inter capolista. La sconfitta con i Cherries ha avuto circostanze attenuanti: Maignan è stato espulso dopo 27 minuti per aver spintonato Tyler Adams.

La squadra ha poi reagito bene, vincendo in trasferta con l’Udinese domenica scorsa nonostante diversi infortuni. Amorim è così diventato il primo tecnico rossonero dal 1963 a restare imbattuto nelle prime otto partite di Serie A.

La squadra non era ancora completa, ma i progressi sotto la guida del nuovo allenatore erano evidenti. Hernan Crespo definiva il progetto di Amorim in anticipo sui tempi.

"I rossoneri sono ancora un po’ indietro rispetto all’Inter, ma hanno fatto progressi notevoli - ha dichiarato l’argentino a Sky Sport Italia - Progressi che, lo ammetto – mea culpa – non pensavo fossero possibili in così poco tempo. Oggi il Milan appare compatto: sa cosa fare in difesa e in attacco, ha giocatori tecnici e un pubblico che lo sostiene nei momenti difficili. È destinato a crescere ancora.

Non è ancora al livello dell’Inter, ma colmare il divario è possibile: a volte bastano due o tre vittorie di fila per una svolta. La gara di mercoledì contro il Bologna sarà il vero banco di prova per la maturità mentale dei rossoneri".

Purtroppo per Amorim, la sua squadra non ha superato quell’esame.