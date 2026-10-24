L'exploit di Gattuso: come la Lazio è arrivata a sognare in grande nonostante la guerra civile tra i tifosi

Il 30 gennaio la Lazio di Maurizio Sarri batteva 3-2 il Genoa all’Olimpico, mantenendo vive le speranze di Europa. In tribuna c’erano solo 5.402 spettatori al momento del rigore trasformato da Cataldi al 100', perché molti tifosi laziali avevano scelto di scioperare. Sarri ha evitato di criticarli, condividendo la loro delusione per l’immobilismo di Lotito sul mercato.

"Sono state settimane difficili per molteplici ragioni - dichiarava il tecnico toscano, visibilmente contrariato, a DAZN - Sono contento della reazione della mia squadra in una serata davvero particolare, senza tifosi allo stadio. Non è stato facile, ma come ho detto ai ragazzi: quello che hanno fatto i tifosi è stato un gesto d’amore".

La protesta si spiega: pur avendo acquistato cinque giocatori nel mercato di gennaio, la società ha speso solo metà dei soldi incassati dalle cessioni di Castellanos al West Ham e di Guendouzi al Fenerbaçe.

A peggiorare le cose, Lotito era stato ripreso mentre incolpava Sarri per la volontà dei giocatori di lasciare la Lazio, cosa che non è stata presa bene dall’ex allenatore del Napoli.

"Dieci giorni fa un giocatore è venuto in lacrime nel mio ufficio prima di andare via, per cui non c’è alcun problema tra me e la rosa - ha dichiarato Sarri - È spiacevole che si dica che un giocatore è stato venduto perché non andava d’accordo con me, soprattutto perché chi è partito mi ha raccontato una versione molto diversa".

Sarri ha infatti aggiunto che alcuni giocatori "volevano andarsene perché non vedono alcuna ambizione in questo club", opinione condivisa dai tifosi, che hanno scelto il boicottaggio per spingere Lotito a cedere la società.