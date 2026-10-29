Il caso Mbappé-Cina: cos'è successo, il meme del “dittatore”, le scuse del Real Madrid e il rischio di conseguenze pesantissime

Non è chiaro se le scuse di Mbappé e l’iniziativa di Tebas basteranno a placare la crisi con la Cina. Mercoledì il portavoce Jiakun ha commentato: "Prendiamo sul serio le scuse presentate".
Secondo il giornalista francese Romain Molina, la dichiarazione di Mbappé non ha placato le tensioni, ma è stata vista come un tentativo affannoso di proteggere i suoi interessi commerciali. Non aver menzionato Mao ha peggiorato le cose. Circolano video in cui tifosi cinesi bruciano le sue magliette e strappano manifesti pubblicitari.
Mercoledì l’emittente statale China Media Group (CMG) ha respinto le spiegazioni di Mbappé, del Real Madrid e di Tebas, confermando che non trasmetterà le partite del capitano francese. Era già stato annunciato che la gara di Liga del Real Madrid di questo fine settimana non sarebbe andata in onda.
"Riteniamo che le dichiarazioni oltraggiose di Mbappé abbiano offeso il popolo cinese, superato il limite e oltrepassato i confini della libertà di espressione - si legge in una nota del CMG - Mbappé è un giocatore del Real Madrid e il club ne ha una responsabilità significativa. Pertanto, non accettiamo la spiegazione del Real Madrid secondo cui Mbappé “non ha mai offeso intenzionalmente e ha affermato che i giocatori hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni personali”, né accettiamo l’atteggiamento del Real Madrid".
Secondo Reuters, la tv di Stato cinese attende "ulteriori gesti di riconciliazione". La Liga ha annunciato un "protocollo di sensibilizzazione e comunicazione" con club e giocatori, temendo un pesante contraccolpo economico.
Secondo gli ultimi dati finanziari della Liga, la massima serie spagnola ha incassato 1,58 miliardi di euro (1,32 miliardi di sterline/1,76 miliardi di dollari) dai diritti televisivi nella stagione 2024-25, il 40% dei quali (748 milioni di euro/626 milioni di sterline/995 milioni di dollari) proveniva dai mercati internazionali. Sebbene i ricavi specifici dalla Cina non siano stati resi noti, i mercati asiatici e statunitensi sono le due principali fonti di entrate estere per il campionato. Proprio quest’estate Tebas aveva affermato che "la Cina rimane un mercato strategico per la Liga".
Per il Real Madrid, oltre al rischio di perdere parte del contratto sui diritti tv, secondo El Mundo il 10-15% dei ricavi internazionali dal merchandising arriva dalla Cina, dove la maglia di Mbappé è la più venduta. Il club detiene il 20% dei suoi diritti d’immagine.
Al momento non è chiaro quanto questo incidente peserà su Mbappé. Secondo Forbes, il francese dovrebbe incassare 30 milioni di dollari (22,5 milioni di sterline) solo da sponsor, ma nessuna azienda cinese ha rivelato quanto lo paghi. A rischio anche il suo nuovo fornitore di scarpe, On, per cui la Cina è un mercato chiave: il titolo ha già perso valore.
Senza una soluzione a breve termine, la crisi potrebbe pesare sul calcio spagnolo.