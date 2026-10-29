Il caso Mbappé-Cina: cos'è successo, il meme del “dittatore”, le scuse del Real Madrid e il rischio di conseguenze pesantissime

Sul web circola da tempo uno meme ricorrente: il carattere autoritario di Mbappé viene ironizzato sovrapponendo il suo volto a immagini di Mao o Stalin, o creando con l’IA foto che lo mostrano in divisa militare.

Thibaut Courtois ha rivelato che nello spogliatoio del Real Madrid questi meme sono considerati esilaranti, e durante i Mondiali è emerso che i compagni francesi di Mbappé lo chiamavano “Mobut”, come l’ex dittatore della Repubblica Democratica del Congo Mobutu Sese Seko. Lo stesso attaccante ha colto il lato divertente, ma i suoi commenti in un breve video poi cancellato lo hanno messo nei guai.

Intervistato nel podcast francese “The Bridge” nell’aprile 2025, alla domanda su quale meme preferisse, Mbappé ha risposto: "Quando hanno fatto un video con un tizio – credo un dittatore cinese – e hanno messo la mia...». Ha fatto un gesto verso il proprio viso, prima che sullo schermo apparisse l’immagine del suo volto montato sul corpo di Mao. "Lo uso spesso con i miei amici", ha aggiunto sorridendo.

Il ventisettenne ex PSG non ha nemmeno nominato Mao, ma la reazione negativa della Cina alla semplice allusione è stata immediata e intransigente.