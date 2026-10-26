Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno praticamente creato il Pallone d’Oro. Sono ancora i due calciatori più popolari al mondo e, fino al calo di rendimento di Ronaldo di cinque anni fa, il dibattito su chi fosse il migliore era ridicolo ma inevitabile.

Così il Pallone d’Oro è diventato il campo di battaglia delle rispettive tifoserie, visto come un arbitro indipendente e affidabile. In realtà non lo era affatto.

Negli anni si sono viste scelte discutibili, spesso proprio su Ronaldo e Messi, che hanno dominato il premio dal 2007 al 2017. Per France Football poco importava chi vincesse: finché entrambi erano in lizza, la rivista non perdeva. Come ha ammesso l’ex direttore Pascal Ferre: «Hanno combattuto corpo a corpo per 10 anni e France Football ne ha tratto vantaggio».

Un’intera generazione è cresciuta ammirando due leggende, e gli organizzatori ne hanno tratto pieno vantaggio.