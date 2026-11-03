Chi è Gjivai Zechiel, il giovane talento del Feyenoord sulla strada dell'Inter: un gioiello da Premier League

Il successo non è arrivato dall’oggi al domani per Gjivai Zechiel. Nell’agosto 2023, a 19 anni, è entrato nella prima squadra del Feyenoord dopo cinque anni nel vivaio, esordendo con l’allora allenatore Arne Slot, ma senza conquistarsi subito un posto da titolare.
A gennaio 2025, con sole 11 presenze in Eredivisie, il Feyenoord lo ha ceduto in prestito allo Sparta Rotterdam, club dove aveva già giocato nelle giovanili dal 2012 al 2018. Qui ha finalmente trovato continuità per quattro mesi.
In 13 presenze ha contribuito a tre gol, prestazioni che gli sono valse un nuovo prestito, questa volta all’Utrecht, quarto nell’Eredivisie 2025-26 e qualificato per l’Europa League. Sotto la guida di Ron Jans, Zechiel è sbocciato allo Stadion Galgenwaard, totalizzando 20 gol e assist in 50 presenze in tutte le competizioni.
«A mio avviso, può diventare un giocatore di alto livello», ha dichiarato Jans a De Telegraaf a fine stagione. «Sono convinto che possa affermarsi al Feyenoord. Merita una possibilità».
A metà giugno Giovanni van Bronckhorst, subentrato a Robin van Persie, gli ha concesso questa chance, definendolo «il futuro del calcio olandese». Il futuro di Zechiel, che intanto stasera sfiderà l'Inter, potrebbe però essere all’estero: Arsenal e Chelsea lo seguono con interesse e in Premier League potrebbe affermarsi facilmente.