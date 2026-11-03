Chi è Gjivai Zechiel, il giovane talento del Feyenoord sulla strada dell'Inter: un gioiello da Premier League

Quando Zechiel è tornato al Feyenoord in estate, Van Persie se n’era già andato. L’ex attaccante di Manchester United e Arsenal era stato nominato allenatore della prima squadra nel gennaio 2025, ma è rimasto in carica solo 16 mesi, venendo esonerato dopo che il Feyenoord aveva chiuso la sua prima stagione completa a 19 punti dal PSV, campione dell’Eredivisie.

Per colmare il vuoto, il club ha richiamato un volto noto: Van Bronckhorst, che tra il 2015 e il 2019 aveva vinto un titolo di Eredivisie e due Coppe KNVB. Zechiel però non era convinto che il cambio in panchina potesse aiutarlo e ha valutato l’interesse concreto del Lille.

Il club francese ha presentato più offerte, l’ultima da 17 milioni di euro, e Zechiel era pronto a partire. «Era una cosa molto seria», ha rivelato a Voetbal International il mese scorso. «In quel momento, mi sembrava la scelta migliore dal punto di vista sportivo».

Il Feyenoord, però, ha bloccato la cessione: Van Bronckhorst vedeva in lui un elemento fondamentale. Zechiel ha giocato tutti i 90 minuti all’esordio contro lo Sparta Rotterdam, servendo l’assist vincente a Luciano Valente.

«Quando sono arrivato, la sua testa non era ancora al 100% con il club. Pensava al trasferimento», ha dichiarato Van Bronckhorst a ESPN. «Poi lo vedi allenarsi e capisci le sue qualità. L’ho detto fin dall’inizio: deve restare al Feyenoord».