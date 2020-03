Watford, brutto infortunio per Deulofeu: rottura del crociato

Si chiude con largo anticipo la stagione di Gerard Deulofeu. L’ex esterno offensivo del , nel corso dell’ultima sfida di campionato giocata dal suo e coincisa con la pesantissima vittoria contro un ormai lanciatissimo verso la conquista del titolo di campione d’ , ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro che lo costringerà a diversi mesi di stop.

A svelare l’entità del problema è stato il Watford attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

#watfordfc forward @gerardeulofeu is set for surgery after scans confirmed a ruptured ACL and torn meniscus suffered during the first-half of our win over Liverpool.



Come back stronger, Geri, we’re all with you! 🙏 pic.twitter.com/FCTgOJn1ag