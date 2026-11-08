Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potreste incontrare blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è particolarmente utile.
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
- Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un provider VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone o tablet).
- Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).
- Accedete all'emittente ufficiale. Visitate il sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.
- Accedete & trovate lo streaming. Create un account o effettuate l'accesso presso l'emittente ufficiale per ottenere pieno accesso e godervi la partita!
VfL Bochum-Karlsruher SC: orario del calcio d'inizio
Al Vonovia Ruhrstadion di Bochum, il VfL Bochum ospita il Karlsruher SC in una sfida di seconda divisione. I due club si affrontano in una fase in cui la situazione di classifica mette pressione ai rispettivi responsabili.
Il Bochum occupa attualmente il dodicesimo posto in classifica e nelle ultime partite ha mostrato segnali di crescita. La squadra allenata da Uwe Rösler ha conquistato punti importanti di recente e il tecnico le sta dando stabilità.
Il Karlsruher SC, invece, è nel pieno della crisi. L'allenatore Maximilian Senft è alla disperata ricerca di punti con la squadra sedicesima in classifica, dopo settimane segnate da sconfitte dolorose: tra queste, l'1:6 contro il Magdeburg e l'eliminazione dalla Coppa di Germania contro il Gladbach.
Per il KSC, la partita a Bochum è più di una normale trasferta. Un altro risultato negativo aumenterebbe ulteriormente il distacco dalle posizioni che garantiscono la salvezza e la pressione sulla squadra.
Negli ultimi confronti con il Karlsruhe, il Bochum ha avuto perlopiù la meglio e vuole sfruttare il fattore campo. Gli ospiti del Baden arrivano con poco slancio.
Di seguito, dove vedere la partita in diretta e tutte le altre informazioni sulla trasmissione.
I temi della settimana: com'è andata per VfL Bochum e Karlsruher SC?
Il VfL Bochum arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita ha vinto 1:2 in trasferta contro l'Energie Cottbus e in Coppa di Germania ha superato il Mainz 05 per 2:0. In precedenza aveva pareggiato 1:1 contro il Wolfsburg e perso contro il Kaiserslautern (0:2) e l'Arminia Bielefeld (0:1). In queste cinque partite il Bochum ha segnato sei goal e ne ha subiti quattro.
Il Karlsruher SC ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita il KSC ha battuto l'FC Heidenheim per 2:1, ma in precedenza aveva perso 0:2 contro il Gladbach in Coppa di Germania e subito un netto 1:6 contro il Magdeburg. L'unica altra nota positiva è stata la vittoria esterna per 4:0 a Darmstadt. In questo periodo il Karlsruhe ha segnato nove goal, ma ne ha subiti dieci.
VfL Bochum-Karlsruher SC: formazioni
Probabili formazioni Bochum - Karlsruher SC
Allenatore
- U. Roesler
VfL Bochum-Karlsruher SC: stato di forma
VfL Bochum-Karlsruher SC: bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
VfL Bochum-Karlsruher SC: le classifiche
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|11
|10
|1
|0
|25
|9
|+16
|31
V
V
V
D
V
|2
|11
|7
|3
|1
|26
|13
|+13
|24
V
V
S
D
D
|3
|11
|6
|3
|2
|10
|7
|+3
|21
V
S
V
V
D
|4
|11
|5
|4
|2
|26
|16
|+10
|19
S
V
D
V
D
|5
|10
|5
|2
|3
|21
|13
|+8
|17
D
V
S
V
D
|6
|11
|5
|2
|4
|18
|16
|+2
|17
V
V
S
V
V
|7
|10
|4
|3
|3
|17
|18
|-1
|15
S
D
S
D
D
|8
|10
|2
|6
|2
|12
|12
|0
|12
S
D
D
V
D
|9
|11
|3
|3
|5
|13
|19
|-6
|12
S
V
S
V
S
|10
|11
|2
|5
|4
|18
|20
|-2
|11
D
S
D
D
S
|11
|11
|3
|2
|6
|16
|18
|-2
|11
D
S
V
S
V
|12
|10
|3
|2
|5
|8
|11
|-3
|11
V
D
S
S
S
|13
|11
|3
|2
|6
|14
|18
|-4
|11
S
S
V
S
D
|14
|11
|3
|2
|6
|15
|20
|-5
|11
V
S
S
V
D
|15
|10
|3
|2
|5
|10
|16
|-6
|11
V
S
D
S
V
|16
|10
|3
|2
|5
|13
|21
|-8
|11
V
S
V
S
S
|17
|11
|2
|3
|6
|9
|21
|-12
|9
S
D
D
S
V
|18
|11
|1
|5
|5
|11
|14
|-3
|8
S
S
V
D
S