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Bundesliga II
team-logoBochum
Vonovia Ruhrstadion
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VfL Bochum-Karlsruher SC oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Bochum vs Karlsruher SC
Bochum
Karlsruher SC
Bundesliga II

Nella 2. Bundesliga tedesca il VfL Bochum affronta il Karlsruher SC. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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VfL Bochum-Karlsruher SC: orario del calcio d'inizio

crest
Bundesliga II - Game Week 11
Vonovia Ruhrstadion

Al Vonovia Ruhrstadion di Bochum, il VfL Bochum ospita il Karlsruher SC in una sfida di seconda divisione. I due club si affrontano in una fase in cui la situazione di classifica mette pressione ai rispettivi responsabili.

Il Bochum occupa attualmente il dodicesimo posto in classifica e nelle ultime partite ha mostrato segnali di crescita. La squadra allenata da Uwe Rösler ha conquistato punti importanti di recente e il tecnico le sta dando stabilità.

Il Karlsruher SC, invece, è nel pieno della crisi. L'allenatore Maximilian Senft è alla disperata ricerca di punti con la squadra sedicesima in classifica, dopo settimane segnate da sconfitte dolorose: tra queste, l'1:6 contro il Magdeburg e l'eliminazione dalla Coppa di Germania contro il Gladbach.

Per il KSC, la partita a Bochum è più di una normale trasferta. Un altro risultato negativo aumenterebbe ulteriormente il distacco dalle posizioni che garantiscono la salvezza e la pressione sulla squadra.

Negli ultimi confronti con il Karlsruhe, il Bochum ha avuto perlopiù la meglio e vuole sfruttare il fattore campo. Gli ospiti del Baden arrivano con poco slancio.

Di seguito, dove vedere la partita in diretta e tutte le altre informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: com'è andata per VfL Bochum e Karlsruher SC?

Il VfL Bochum arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita ha vinto 1:2 in trasferta contro l'Energie Cottbus e in Coppa di Germania ha superato il Mainz 05 per 2:0. In precedenza aveva pareggiato 1:1 contro il Wolfsburg e perso contro il Kaiserslautern (0:2) e l'Arminia Bielefeld (0:1). In queste cinque partite il Bochum ha segnato sei goal e ne ha subiti quattro.

Il Karlsruher SC ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita il KSC ha battuto l'FC Heidenheim per 2:1, ma in precedenza aveva perso 0:2 contro il Gladbach in Coppa di Germania e subito un netto 1:6 contro il Magdeburg. L'unica altra nota positiva è stata la vittoria esterna per 4:0 a Darmstadt. In questo periodo il Karlsruhe ha segnato nove goal, ma ne ha subiti dieci.

BOC

BOC - Forma

ABI
S0-1
FCK
S2-0
WOB
D1-1
M05
V2-0
COT
V1-2
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
KSC

KSC - Forma

FCP
S2-0
SVD
V4-0
FCM
S6-1
BMG
S2-0
HDH
V2-1
Gol segnato (subito)
7/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

VfL Bochum-Karlsruher SC: formazioni

Probabili formazioni Bochum - Karlsruher SC

Allenatore

  • U. Roesler

VfL Bochum-Karlsruher SC: stato di forma

BOC

BOC - Forma

ABI
S0-1
FCK
S2-0
WOB
D1-1
M05
V2-0
COT
V1-2
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
KSC

KSC - Forma

FCP
S2-0
SVD
V4-0
FCM
S6-1
BMG
S2-0
HDH
V2-1
Gol segnato (subito)
7/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

VfL Bochum-Karlsruher SC: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

BochumPareggioKarlsruher SC
2
1
2
Bundesliga II
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
1
Bochum badge
Bochum
BOC
2
FIN
Bundesliga II
Bochum badge
Bochum
BOC
2
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
FIN
Amichevoli dei club
Bochum badge
Bochum
BOC
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
FIN
Bundesliga II
Bochum badge
Bochum
BOC
1
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
2
FIN
Bundesliga II
Karlsruher SC badge
Karlsruher SC
KSC
0
Bochum badge
Bochum
BOC
1
FIN
7Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

VfL Bochum-Karlsruher SC: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Hertha BerlinoHertha BerlinoBSC
111010259+1631
V
V
V
D
V
2
NorimbergaNorimbergaFCN
117312613+1324
V
V
S
D
D
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
V
S
V
V
D
4
WolfsburgWolfsburgWOB
115422616+1019
S
V
D
V
D
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
V
S
V
D
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
V
V
S
V
V
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
S
D
S
D
D
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
S
D
D
V
D
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
S
V
S
V
S
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
D
S
D
D
S
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
D
S
V
S
V
12
BochumBochumBOC
10325811-311
V
D
S
S
S
13
OsnabrueckOsnabrueckOSN
113261418-411
S
S
V
S
D
14
Dynamo DresdaDynamo DresdaDOD
113261520-511
V
S
S
V
D
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
V
S
D
S
V
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
S
V
S
S
17
DarmstadtDarmstadtSVD
11236921-129
S
D
D
S
V
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
S
S
V
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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