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VfL Bochum-Karlsruher SC: orario del calcio d'inizio

Bundesliga II - Game Week 11 8 nov 2026 - 07:30 Vonovia Ruhrstadion

Al Vonovia Ruhrstadion di Bochum, il VfL Bochum ospita il Karlsruher SC in una sfida di seconda divisione. I due club si affrontano in una fase in cui la situazione di classifica mette pressione ai rispettivi responsabili.

Il Bochum occupa attualmente il dodicesimo posto in classifica e nelle ultime partite ha mostrato segnali di crescita. La squadra allenata da Uwe Rösler ha conquistato punti importanti di recente e il tecnico le sta dando stabilità.

Il Karlsruher SC, invece, è nel pieno della crisi. L'allenatore Maximilian Senft è alla disperata ricerca di punti con la squadra sedicesima in classifica, dopo settimane segnate da sconfitte dolorose: tra queste, l'1:6 contro il Magdeburg e l'eliminazione dalla Coppa di Germania contro il Gladbach.

Per il KSC, la partita a Bochum è più di una normale trasferta. Un altro risultato negativo aumenterebbe ulteriormente il distacco dalle posizioni che garantiscono la salvezza e la pressione sulla squadra.

Negli ultimi confronti con il Karlsruhe, il Bochum ha avuto perlopiù la meglio e vuole sfruttare il fattore campo. Gli ospiti del Baden arrivano con poco slancio.

Di seguito, dove vedere la partita in diretta e tutte le altre informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: com'è andata per VfL Bochum e Karlsruher SC?

Il VfL Bochum arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita ha vinto 1:2 in trasferta contro l'Energie Cottbus e in Coppa di Germania ha superato il Mainz 05 per 2:0. In precedenza aveva pareggiato 1:1 contro il Wolfsburg e perso contro il Kaiserslautern (0:2) e l'Arminia Bielefeld (0:1). In queste cinque partite il Bochum ha segnato sei goal e ne ha subiti quattro.

Il Karlsruher SC ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima partita il KSC ha battuto l'FC Heidenheim per 2:1, ma in precedenza aveva perso 0:2 contro il Gladbach in Coppa di Germania e subito un netto 1:6 contro il Magdeburg. L'unica altra nota positiva è stata la vittoria esterna per 4:0 a Darmstadt. In questo periodo il Karlsruhe ha segnato nove goal, ma ne ha subiti dieci.

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