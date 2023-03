Verona in ansia: infortunio alla caviglia, Ngonge lascia il campo in lacrime

L'attaccante gialloblù ha riportato un infortunio nelle battute iniziali della sfida con il Verona.

Meno di sette minuti di gioco. Tanto è durato lo Spezia-Verona di Cyril Ngonge.

L’attaccante belga, che si è legato al club scaligero a gennaio e che in gialloblù ha segnato due goal in sei presenze, nel corso dell’importantissima sfida salvezza del ‘Picco’ è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio.

Verso il 6’ Ngonge è rimasto a terra a centrocampo a seguito di un contrasto con Ekdal e da quel momento in poi non è più riuscito a prendere il suo posto nell’attacco gialloblù. Subito soccorso dallo staff medico del Verona, è uscito dal terreno di gioco sulle sue gambe ma visibilmente dolorante.

Secondo quanto riportato da ‘DAZN’, Ngonge, che è parso in lacrime in panchina a causa del forte dolore, ha faticato anche solo a togliere la scarpa. Al momento, quello che è certo, è che ha riportato un infortunio alla caviglia, ma per l’esatta entità del problema bisognerà ovviamente attendere gli esami del caso.

Una brutta notizia ovviamente per il Verona che perde, in una fase cruciale della stagione, uno dei suoi migliori giocatori offensivi.