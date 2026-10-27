Venezia-Inter, la presentazione della sfida di Serie A

Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

Inter, regina delle rimonte, ben piazzata per confermare lo Scudetto

L'Inter va allo stadio Pierluigi Penzo per affrontare il Venezia, ultimo in classifica, forte della vittoria arrivata nel finale contro la Fiorentina. Il centrocampista polacco Zielinski ha trasformato un rigore al 97' regalando il successo ai nerazzurri. Marcus Thuram ha segnato il goal del pareggio e poi si è procurato il rigore, confermando quanto sia diventato decisivo per l'Inter in assenza del capitano e uomo simbolo Lautaro Martinez. L'Inter ha vinto sette delle prime otto partite di Serie A, lo stesso bilancio della Lazio. In quattro di queste sette vittorie è passata in svantaggio, dimostrando di saper reagire alle difficoltà e rientrare in partita.

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Il Venezia si prepara alla sfida più difficile d'Italia

La vittoria per 1-0 sul Napoli si è rivelata una falsa partenza per il Venezia, ultimo in classifica: è stata seguita dalla sconfitta per 1-0 contro il Genoa, che ha lasciato la squadra in fondo alla classifica con appena tre punti sui 24 disponibili. L'attaccante nigeriano Akor Adams, arrivato dal Siviglia, è stato una delle poche note positive per il Venezia. Per ottenere qualcosa da questa partita, i lagunari avranno probabilmente bisogno di una grande prestazione del 26enne.

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Le statistiche principali

L'Inter ha vinto tutti e cinque i confronti con il Venezia, con un punteggio complessivo di 11-2.

In questa stagione l'Inter segna in media 2,9 goal a partita in Serie A.

Il Venezia non ha segnato in quattro delle otto partite di campionato disputate in questa stagione.

Notizie sulle squadre e formazioni

Davide Nicola deve fare a meno degli infortunati Bartol Franjic, Andrea Adorante e Marin Sverko. Nell'undici previsto Filip Stankovic è in porta, con Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut e Ridgeciano Haps a comporre la linea difensiva. A centrocampo sono attesi Kike Perez, Simon Sohm e Toma Basic, mentre Akor Adams e John Yeboah guideranno l'attacco.

Cristian Chivu deve ancora fare i conti con una lunga lista di infortunati: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard e Curtis Jones sono tutti indisponibili. Nonostante queste assenze, l'undici previsto dell'Inter resta di alto livello: Ivan Provedel in porta, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji e Yann Aurel Bisseck in difesa, Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto a centrocampo, con Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito in attacco.

Stato di forma

Il Venezia arriva a questa sfida con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, nelle quali ha segnato tre goal e ne ha subiti nove. Nell'ultima uscita ha perso 1-0 contro il Genoa in Serie A, dopo il memorabile successo per 1-0 sul Napoli della settimana precedente: un risultato che ha mostrato come i lagunari siano capaci di mettere in difficoltà qualsiasi squadra del campionato.

L'Inter arriva da quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con nove goal segnati e otto subiti. Il risultato più recente è il successo in rimonta per 2-1 sulla Fiorentina, arrivato dopo la vittoria per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 4-3 subito dal Club Brugge in Europa. In Serie A, i nerazzurri hanno vinto le ultime tre partite consecutive.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 3 dicembre 2025 in Coppa Italia, quando l'Inter ha vinto 5-1 in casa. Prima di allora, il Venezia aveva ospitato l'Inter in Serie A nel gennaio 2025, con i nerazzurri vittoriosi per 1-0 al Penzo. Negli ultimi cinque confronti diretti, l'Inter ha vinto quattro volte e il Venezia una, con l'unico successo della squadra di casa arrivato in un'amichevole contro il Rapid Wien, non in una partita ufficiale. Il predominio dell'Inter in questa sfida è evidente.