Notizie sulla squadra

Il Venezia di Davide Nicola dovrà fare a meno degli infortunati Bartol Franjic, Andrea Adorante, Pasquale Mazzocchi e Marin Šverko. Non risultano squalificati.

Il Bologna di Raffaele Palladino ha quattro indisponibili: Emil Holm, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi e Jay Enem. Anche tra gli emiliani non ci sono squalifiche. Le probabili formazioni non sono ancora disponibili e gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Anteprima della partita Venezia vs Bologna

Serie A - Game Week 13 27 nov 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

Il Venezia ospita il Bologna allo Stadio Pierluigi Penzo per la 13ª giornata di Serie A. La partita si gioca venerdì 27 novembre alle 20.45.

I lagunari arrivano alla sfida dalla pesante sconfitta per 4-0 contro la Juventus. Il primo tempo dell'Allianz Stadium era stato più equilibrato, poi nella ripresa la difesa di Nicola è crollata.

La squadra veneta occupa l'ultimo posto in classifica e ha bisogno di punti per riaprire il campionato. Nelle ultime cinque gare ha vinto solo contro l'Udinese.

Il Bologna di Palladino ha invece una serie positiva alle spalle. L'ultimo turno ha portato l'1-1 contro l'Udinese, dopo quattro vittorie consecutive che includevano il 2-4 sul campo del Milan.

Gli emiliani sono noni in classifica e non perdono in campionato da diverse giornate. Il Penzo sarà un test concreto per capire se il momento positivo regge anche contro l'ultima in classifica.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su canale TV, diretta streaming e orario di inizio.

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