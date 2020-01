Vecino-Conte, rapporto deteriorato: incomprensione nella convocazione pre-Cagliari

Vecino aveva abbandonato la Pinetina dopo aver detto allo staff di sentire ancora dolore, ma Conte lo ha richiamato: non lo aveva comunicato a lui...

Matias Vecino è uno dei giocatori che potrebbero lasciare l' in questa finestra di calciomercato invernale, come vi abbiamo raccontato qui. Il giocatore, come riportato dal 'Corriere dello Sport', ha tra l'altro incrinato la sua relazione con Antonio Conte.

Prima della partita di Coppa contro il , Matias Vecino (alle prese con un problema al polpaccio già dai giorni precedenti) ha comunicato allo staff medico di sentire ancora dolore e di non poter prendere parte alla partita.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo di ciò ha abbandonato la Pinetina, senza parlare con Antonio Conte. Appena l'allenatore dell'Inter venne a sapere questa cosa, lo richiamò subito, anche se il giocatore era arrivato nel mentre già a Milano.

Tra i due ci sarà stato un confronto e poi Vecino è stato rimandato a casa a Milano, visto che la partita di non prevedeva il ritiro. La sensazione è che il giocatore ha già pianificato giorni fa di lasciare l'Inter.

Il rapporto si è inevitabilmente deteriorato: sul giocatore c'è l'interesse dell' e anche del , che però al momento non lo ha accettato come contro-partita nell'affare Eriksen.