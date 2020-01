L'Inter fa cassa dopo i colpi: 20M dal Flamengo per Gabigol, Lazaro verso il Newcastle

Con i quattro colpi di calciomercato in canna, l'Inter deve anche cedere per finanziare: sbloccato Gabigol al Flamengo, Lazaro piace al Newcastle.

Come vi stiamo raccontando in queste ore, l' è pronta a piazzare quattro colpi di calciomercato, se tutti gli affari in ballo in questo momento andranno a buon fine. I giocatori che Antonio Conte spera di abbracciare al più presto sono Young, Spinazzola, Eriksen e Giroud.

Ma, se Spinazzola arriva nell'ottica dello scambio con Politano, per finanziare gli altri arrivi servono delle cessioni, per motivi di soldi (prima cosa) e per motivi di liste, sia della che dell' .

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', la pedina che sta per far scattare il domino del mercato dell'Inter è la cessione di Gabigol al Flamengo, che adesso sembra sul punto di concretizzarsi. Affare che dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni di parte fissi più bonus: ultimi dettagli da sistemare, quelli di cui si sta discutendo in queste ore per la fumata bianca. L'Inter dovrebbe assicurarsi pure il 20% sulla futura rivendita.

La seconda pedina porta il nome di Valentino Lazaro, che non ha convinto Antonio Conte e che adesso dovrebbe partire in prestito per trovare continuità e non perdere il ritmo, anche in vista del suo Europeo con l' . Tanti stimatori in , ma fino ad ora l'unico tentativo concreto per l'acquisto è stato fatto dal .

Sempre sulle fasce, un altro nome in partenza è quello di Federico Dimarco che, dopo la buona prova in Coppa contro il , andrà al netto di ribaltoni al , in prestito.

L'ultimo giocatore che può lasciare l'Inter, al centro di molti discorsi in questo momento, è Matias Vecino. Il suo procuratore ha smentito pubblicamene una sua partenza, ma le cose sembrano stare in modo diverso. Sia per un fatto di ruolo, sia per un fatto di soldi, l'uruguaiano dovrebbe uscire dall'Inter per far posto a Christian Eriksen. Al momento ci sono stati i sondaggi di e .