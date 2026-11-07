Come vedere Valencia-Real Madrid con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 7 nov 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Il Real Madrid va all’Estadio Mestalla per affrontare il Valencia nella 12ª giornata di LaLiga. La squadra di Jose Mourinho vuole mantenere la pressione sulle prime in classifica.

Il Valencia è 19° in classifica e in questa stagione ha faticato a trovare continuità, ma la squadra di Javier Aguirre ritiene di poter mettere in difficoltà gli ospiti, già avvertiti dei rischi di partite come questa. Mourinho stesso ha parlato apertamente della minaccia rappresentata da un avversario fresco, riposato e senza nulla da perdere.

Il Madrid arriva in ottima forma, con cinque vittorie nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Al 3-0 sul Racing Santander dello scorso fine settimana è seguito il successo per 3-2 sull’AEK Athens in Champions League a metà settimana. La squadra di Mourinho arriva così al weekend temprata da questi impegni.

La principale assenza per gli ospiti è quella di Vinicius Junior, squalificato. Il brasiliano era stato tenuto a riposo a metà settimana per la trasferta ad Atene, ma una squalifica distinta lo renderà indisponibile al Mestalla, costringendo Mourinho a riorganizzare le opzioni in attacco.

Mourinho è stato schietto nelle dichiarazioni prima della partita, ammettendo di sperare che sia l’Atletico Madrid sia il Barcellona perdano punti nello scontro diretto di questo fine settimana. Una vittoria del Madrid al Mestalla, unita a un passo falso in quella partita, cambierebbe radicalmente lo scenario della lotta per il titolo.

Con la corsa al titolo di LaLiga sempre più serrata e un’atmosfera calda garantita al Mestalla, questa partita ha un peso notevole per entrambi i club. Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Valencia-Real Madrid in diretta.

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