Uruguay-Spagna: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Uruguay-Spagna: dettagli della partita

Il calcio d'inizio è fissato per il 27 giugno 2026 alle 00:00 GMT (26 giugno 2026 alle 19:00 EST).

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Uruguay-Spagna: contesto

La sfida di Jalisco è cruciale: entrambe le squadre del Gruppo H cercano di confermare o riscattare la propria campagna dopo la seconda giornata. Dopo la seconda giornata, che ha stravolto le previsioni del girone – con la Spagna campione d’Europa vincitrice 4-0 sull’Arabia Saudita e l’Uruguay fermato sul 2-2 da Capo Verde – il margine di errore allo stadio Akron di Guadalajara è minimo. Entrambe arrivano a Zapopan sapendo che tattica e recupero fisico decideranno le loro sorti.

Il ct spagnolo Luis de la Fuente deve mantenere la concentrazione difensiva e l’efficacia sotto porta, sfruttando la fluidità tattica della squadra per confermare il primo posto. De la Fuente si affida alla giovane stella Lamine Yamal, autore di un gol spettacolare contro l’Arabia Saudita, e alla minaccia diretta di Mikel Oyarzabal per dettare il ritmo e dominare il centro del campo. Di fronte c’è un’Uruguay solida e determinata, guidata da Marcelo Bielsa. La Celeste, dotata di giocatori di grande fisicità, punta su un gioco ostinato e su letali contropiedi guidati dal centrocampista Federico Valverde e dall’ala Maximiliano Araújo, autore di un preciso gol del pareggio alla seconda giornata, che eccellono sotto pressione.

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Come sono andate le due squadre nella seconda giornata?

Uruguay 2-2 Capo Verde

La squadra di Marcelo Bielsa ha mostrato frustrazione al Miami Stadium: una difesa troppo vulnerabile l’ha costretta al 2-2 contro Capo Verde, outsider competitivo. Pur cercando il dominio fin dall’inizio, i sudamericani hanno faticato a gestire le transizioni contro il blocco blu.

L'equilibrio dell'Uruguay si rompe al 20': Kevin Pina segna e porta in vantaggio l'Africa. La squadra di Bielsa reagisce: al 43' Maximiliano Araújo pareggia e, in recupero, Agustín Canobbio ribalta il risultato. Nel secondo tempo, però, la difesa ha nuovamente ceduto: al 60' Hélio Varela ha pareggiato per Capo Verde. Nonostante l'ingresso di Darwin Núñez e la pressione finale, l'Uruguay non ha superato il blocco avversario e resta a due punti alla vigilia dell'ultima giornata.

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Spagna 4-0 Arabia Saudita

Gli uomini di Luis de la Fuente hanno dominato all’Atlanta Stadium e mantenuto la porta inviolata, superando l’Arabia Saudita 4-0. Gli europei hanno sbloccato il match al 10’ con la giovane promessa Lamine Yamal.

Prima che gli arabi reagissero, Mikel Oyarzabal ha raddoppiato e triplicato al 21’ e al 24’, chiudendo di fatto il match. In avvio di ripresa un autogol di Hassan Altambakti ha chiuso i conti. La Spagna gestisce il possesso e sale a quattro punti, liderando il Gruppo H.

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Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Uruguay (Marcelo Bielsa)

Bielsa non deve rinunciare al suo schema offensivo, coraggioso e ad alto ritmo, che permette alla Celeste di pressare alto. I movimenti verticali, le rapide rotazioni sulle fasce e l’efficacia nelle transizioni, guidate da opzioni offensive fluide, dimostrano che l’Uruguay ha gli strumenti per battere le squadre d’élite.

Contro avversari che gestiscono bene il pallone serve però maggiore attenzione difensiva. Con il pressing alto, infatti, Uruguay ha lasciato spazi che hanno portato al 2-2 con Capo Verde. Contro una Spagna con grande qualità tecnica e atletica, perdere palla in transizione sarà letale. Bielsa deve quindi rafforzare il centrocampo in fase difensiva, chiedendo ai mediani di mantenere posizioni strette per chiudere gli spazi e impedire agli spagnoli di isolare i centrali.

Spagna (Luis de la Fuente)

De la Fuente non deve smantellare lo schema pragmatico che ha portato alla vittoria per 4-0 sull’Arabia Saudita ad Atlanta. La difesa e il centrocampo restano punti di forza, ma per la terza giornata serve un adattamento offensivo: la squadra deve gestire e far avanzare il pallone con più velocità contro la resistenza sudamericana.

Contro il pressing alto dell’Uruguay, restare bassi o rallentare la circolazione centrale servirebbe solo alle trappole di Bielsa. De la Fuente deve quindi chiedere al centrocampo di verticalizzare subito dopo l’intercetto. Quando la Spagna avanza, deve colpire sugli esterni lasciati liberi dai terzini uruguaiani, sfruttando le sovrapposizioni delle ali per allargare la difesa e creare spazi per gli attaccanti centrali.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della terza giornata?

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Notizie sulla squadra uruguaiana

Bielsa, in vista della gara nel nuovo stadio di Guadalajara, deve risolvere le lacune difensive e gestire le rotazioni. Dopo il 2-2 con Capo Verde, l’Uruguay non ha nuovi infortuni o squalifiche, ma alcuni titolari rischiano l’ammonizione.

L’Uruguay confermerà il 4-2-3-1. In porta confermatissimo Fernando Muslera, che chiede maggiore protezione alla difesa. In difesa Sebastián Cáceres e Mathías Olivera, già ammoniti, agiranno al centro, con Guillermo Varela a sinistra e José María Sanabria a destra.

In mediana Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur, entrambi diffidati, formeranno la coppia di centrocampisti. Davanti a loro agiscono Federico Valverde in cabina di regia, Agustín Canobbio a sinistra, autore di un gol alla seconda giornata, e l’esplosivo Maximiliano Araújo a destra. In attacco Federico Viñas guida la linea, pronto a sfruttare i canali centrali, mentre dalla panchina Darwin Núñez può fornire subito nuova energia.

Notizie sulla squadra spagnola

De la Fuente deve gestire un turnover meno complicato ma comunque delicato, puntando al primo posto nel Gruppo H. Il tecnico valuterà il carico fisico e mentale dopo il 4-0 all’Arabia Saudita, e potrebbe affidarsi alla panchina per gestire al meglio la qualificazione ormai vicina.

La Spagna schiererà un 4-1-2-3 disciplinato e fluido. In difesa, i centrali Pau Cubarsí e Aymeric Laporte guideranno la linea, con Pedro Porro a destra e Marc Cucurella a sinistra. Dietro di loro l’esperto portiere Unai Simón potrà contare su una difesa solida per comandare l’area di rigore.

A centrocampo Rodri garantirà protezione, permettendo a Pedri e Dani Olmo di agire più avanti per aprire le difese sudamericane.

In attacco, la Spagna può contare su contropiedi letali. Mikel Oyarzabal, autore di una doppietta nella seconda giornata, agirà centralmente, sostenuto dalla giovane promessa Lamine Yamal a sinistra e da Álex Baena a destra, pronti a punire l’Uruguay in ripartenza.

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Uruguay-Spagna: i duelli chiave

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Lamine Yamal vs. Mathías Olivera

Già punto di riferimento dell’attacco di Luis de la Fuente, Yamal resta una punta di diamante energica e sicura nel tridente spagnolo. Contro l’Arabia Saudita ha già brillato, siglando un gol chirurgico. Ora, per scardinare la solida difesa uruguaiana, dovrà usare i suoi movimenti intelligenti, il dribbling esplosivo e la sua energia per allungare la retroguardia avversaria, attirare i marcatori e creare varchi che Oyarzabal potrà sfruttare.

A fermarlo ci penserà il centrale Mathías Olivera, punto fermo della difesa di Marcelo Bielsa. Nell’ultima gara contro il Capo Verde ha guidato il blocco centrale sotto forte pressione e, pur avendo incassato un giallo, vanta fisico e tattica per contenere gli attaccanti più forti. Dovrà mantenere alta la concentrazione, comunicare bene con Sebastián Cáceres e usare la sua posizione per fermare le sue incursioni e negare spazio in transizione alla Spagna.

Federico Valverde vs Rodri

Cuore pulsante del centrocampo uruguaiano, Valverde deve dettare il ritmo e aprire le linee avversarie. Contro il Capo Verde ha guidato la transizione offensiva con inserimenti verticali e intensità fisica. Contro la Spagna dovrà muoversi tra le linee, verticalizzare rapidamente e servire le incursioni di Agustín Canobbio e Maximiliano Araújo. Se avrà tempo e spazio per girarsi, la sua visione potrà bucare la difesa spagnola.

A interrompere questo ritmo creativo ci prova il centrocampista spagnolo Rodri. Nella seconda giornata ha guidato il centrocampo con una copertura tattica impeccabile contro l’Arabia Saudita. Il suo lavoro difensivo senza palla e la sua disciplina in transizione verranno messi alla prova allo stadio di Guadalajara. Dovrà muoversi con aggressività davanti ai centrali Pau Cubarsí e Aymeric Laporte per chiudere gli spazi, pressare i punti chiave della costruzione di Valverde e proteggere la difesa a quattro, evitando che i sudamericani dominino il centrocampo e costringano la Spagna in un guscio difensivo insostenibile.

Quali sono le combinazioni possibili nel Gruppo H?

Dopo la seconda giornata il Gruppo H resta aperto. La Spagna guida con 4 punti e una differenza reti di +4, grazie al 4-0 sull’Arabia Saudita.

Uruguay è seconda con 2 punti e differenza reti 0, a pari merito con Capo Verde, dopo il 2-2 contro gli Squali Blu. L’Arabia Saudita chiude con un solo punto. La sfida della terza giornata a Guadalajara è decisiva: entrambe puntano alla qualificazione diretta e vogliono evitare i play-off.

Se la Spagna vince

Una vittoria della squadra di Luis de la Fuente porterebbe gli europei a 7 punti, garantendo l’accesso diretto agli ottavi come primi del girone. L’Uruguay resterebbe invece a 2 punti: a seconda dell’altro risultato, potrebbe scivolare al terzo o quarto posto e uscire o sperare in un ripescaggio.

Se l’Uruguay vincesse

Con una vittoria, la squadra di Bielsa salirebbe a 5 punti, superando la Spagna e garantendosi il primo o il secondo posto nel girone. In tal caso la Spagna resterebbe a 4 punti e dovrebbe sperare in un risultato favorevole nell’altra gara per confermare la qualificazione diretta o accedere come una delle migliori terze.

In caso di pareggio

Un pari a Guadalajara lascerebbe la Spagna a 5 punti, già agli ottavi. L’Uruguay salirebbe a 3 e resterebbe in lotta. Con questo punteggio e una differenza reti zero, il suo destino passerebbe al risultato di Capo Verde e ai margini degli altri gironi.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il ct dell’Uruguay, Marcelo Bielsa, non ha ancora annunciato la formazione; al momento non ci sono infortuni o squalifiche per La Celeste. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Anche il ct spagnolo Luis de la Fuente non ha ancora rivelato l’undici iniziale e al momento non ci sono infortuni o squalifiche. Nuovi aggiornamenti saranno disponibili a breve.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 4 R. Araujo

10 G. De Arrascaeta Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Nelle ultime cinque gare l’Uruguay ha collezionato una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, con cinque gol fatti e altrettanti subiti. L’ultima uscita è terminata 2-2 contro Capo Verde ai Mondiali del 21 giugno, dopo l’1-1 all’esordio con l’Arabia Saudita. In questo periodo figurano anche un 1-1 in amichevole con l’Inghilterra e uno 0-0 con l’Algeria. Il punto più basso è stata la sconfitta per 5-1 contro gli Stati Uniti nel novembre 2025.

Negli ultimi cinque match la Spagna conta due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultima uscita è il 4-0 all’Arabia Saudita del 21 giugno, prova di grande efficacia offensiva. In precedenza era stata bloccata sullo 0-0 da Capo Verde all’esordio mondiale. In cinque gare ha segnato sei reti e incassatene una, con due clean sheet consecutivi nelle amichevoli contro Egitto e Iraq prima del torneo.

Storia degli scontri diretti

URU Ultime 2 partite SPA 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Spagna 3 - 1 Uruguay

Spagna 2 - 0 Uruguay 1 Goal segnati 5 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Gli unici due precedenti sono amichevoli: il 6 febbraio 2013 la Spagna ha vinto 3-1, mentre il 17 agosto 2005 aveva vinto 2-0. Bilancia finale: due successi spagnoli, cinque gol fatti e uno subito.

Classifica



