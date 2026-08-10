Per riassumere vita e carattere di Nicklas “Lord” Bendtner basta un aneddoto risalente a quando era ancora una promessa dell’Arsenal.

Su incarico dell’allenatore Arsène Wenger, lo psicologo Jacques Crevoisier sottoponeva ogni anno i giocatori a test psicometrici per analizzarne il carattere. «Una delle categorie si chiamava “Percezione delle proprie capacità”, cioè quanto bene il giocatore si valutasse», raccontò in seguito Crevoisier. «Su una scala da uno a nove, Bendtner si è dato un dieci. Non avevamo mai visto nulla di simile». Il vice di Wenger, Pat Rice, seduto accanto a Crevoisier durante il test, faticava a trattenere le risate.

«Quando Bendtner fallisce una occasione da goal, è sempre convinto che non sia colpa sua», ha osservato Crevoisier. «Può sembrare un problema, ma è anche la prova di una grande capacità di rialzarsi dopo un fallimento».

Benvenuti nel mondo di Nicklas Bendtner. L’uomo che si è definito «uno dei migliori attaccanti del mondo» e ha postato una foto con il Pallone d’Oro, pur non essendo l’uno né avendo vinto l’altro. A 21 anni ha frequentato una 34enne di nobili origini danesi, diventando “Lord”. Ha litigato con i compagni, distrutto auto, sperperato denaro, indossato una cavigliera elettronica e chiuso presto la carriera senza grandi successi. È diventato più famoso di quanto il suo talento calcistico gli avesse permesso. Benvenuti nel mondo di un vero ribelle.

All’Arsenal litigò con Thierry Henry e se la prese con Emmanuel Adebayor

Cresciuto a Copenaghen, a 17 anni si trasferisce a Londra per entrare nel vivaio dell’Arsenal. È il 2005 e la squadra di Wenger è tra le migliori al mondo. Poco dopo il suo arrivo, Bendtner ha l’occasione di allenarsi con i professionisti. Lo racconta nel suo libro «Both Sides».

La regola era chiara: massimo due tocchi. Quando l’icona del club Thierry Henry toccò la palla tre volte, Bendtner protestò a gran voce. Il vice allenatore Rice ignorò le sue obiezioni, così Bendtner replicò toccando anch’egli la palla tre volte e si beccò un calcio di punizione. Bendtner protestò ancora più forte, innescando un acceso scambio di battute con Henry. Dopo un prestito positivo al Birmingham City, nel 2007, a 19 anni, diventò titolare dell’Arsenal.

Il gigante di 1 metro e 93 impressiona per stazza e colpi di testa. Segna il suo primio goal poco prima di uno dei più iconici scontri avvenuti in campo. Durante un derby del nord di Londra contro il Tottenham, si scontrò con il compagno Emmanuel Adebayor, che lo colpì con una testata. «Il sangue sgorgava dal mio naso, che si gonfiò», ricordò Bendtner. Il motivo della rissa non fu mai chiarito: i due non si sopportavano.

Negli anni seguenti giocò con l’Arsenal ma non diventò mai un titolare fisso o un bomber affidabile. Eppure dichiarò: «Se mi chiedono se sono tra i migliori attaccanti del mondo, rispondo “sì”, perché ne sono convinto». Unico neo: «I goal sono l’unica cosa che mi manca ancora».

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Come Nicklas Bendtner diventò Lord – e sperperò i suoi soldi

Più che goal, Bendtner ha regalato storie fuori dal campo. Nel 2009, a 21 anni, iniziò una relazione con Caroline Fleming, modella e conduttrice televisiva di 13 anni più grande, discendente dell’eroe navale danese Niels Juel e membro di una ricca famiglia nobile. Si erano conosciuti in un reality show sul restauro del suo castello. Da quella storia Bendtner ha avuto un figlio e il soprannome «Lord».

Nel 2010 distrusse la sua Aston Martin, ne uscì illeso, si spogliò e, usando lo specchietto che aveva strappato, controllò di non avere ferite. Uscendo da un locale a Manchester è stato immortalato con i pantaloni abbassati; in un’altra occasione ha postato sui social una foto in cui appariva seminudo, con solo un reggiseno a coprirlo.

Guadagnava molto e spendeva tutto subito: una volta pagò 150.000 sterline per una cassa di vino e, secondo quanto rivelato dopo il ritiro, perse al casinò circa sette milioni di euro. «Dopo l’adrenalina del calcio è difficile trovare emozioni altrove», ha spiegato. «Si gioca anche per provare quella sensazione, che però si avverte solo quando la posta in gioco è altissima».

Ha perso molto anche in cause legali: agli Europei 2012, dopo un goal alla Danimarca, mostrò le mutande con il logo di un bookmaker e la UEFA lo punì con una partita di squalifica e 100.000 euro di multa. Una multa analoga arrivò per guida in stato di ebbrezza a Copenaghen.

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La sofrtunata esperienza di Nicklas Bendtner al Wolfsburg

Nel 2012/13, in prestito alla Juventus, vinse lo Scudetto ma deluse. Poi trascorse un anno in panchina all’Arsenal prima di arrivare al Wolfsburg a parametro zero nel 2014. «Tutti meritano una seconda chance», disse l’allenatore Dieter Hecking, ma Bendtner la sprecò in modo clamoroso.

A Wolfsburg indossava il numero 3, insolito per un attaccante, e in un anno e mezzo ha segnato solo tre goal in Bundesliga. Fuori dal campo ha sfilato con la sua Mercedes, un errore grave per il club della Volkswagen, e si è scatenato in una leggendaria serata di squadra.

«Ha ordinato champagne e l’ha spruzzato ovunque», ha raccontato al quotidiano Bild il suo allora compagno di squadra Maximilian Arnold. «Voleva pagare con carta, ma in quel locale si poteva pagare solo in contanti. Così ha chiamato Schäfi (il compagno Marcel Schäfer) che è dovuto arrivare con i soldi». Nell’aprile 2016 il suo contratto venne risolto: il ds Klaus Allofs lo definì «un pericolo per la nostra comunità».

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La fine della sua carriera a 31 anni

A quel punto il rapporto tra prestazioni sportive e scappatelle era fuori controllo. Piuttosto che concentrarsi sulla carriera, Bendtner alimentava il personaggio di Lord Bendtner. Nel 2015 postò su Instagram un fotomontaggio in cui compariva con il Pallone d’Oro. Poco dopo usò lo stesso fotomontaggio per candidarsi ironicamente a primo ministro danese. Per permettergli di continuare a definirsi «Lord» nonostante la separazione da Fleming, il tabloid Se og Hor gli comprò simbolicamente un piede quadrato di terra in Scozia.

Dopo il Wolfsburg ha giocato con Nottingham Forest, Rosenborg e il club della sua città, il Copenaghen. Nel 2019, per un’aggressione a un tassista, ha dovuto indossare temporaneamente un braccialetto elettronico. Nel gennaio 2020, a soli 31 anni, ha lasciato il calcio professionistico.

Nonostante il talento, le sue scappatelle ne hanno limitato il rendimento, ma hanno alimentato la sua fama. Oggi in Danimarca è opinionista tv, testimonial e ospite di talk e reality. Ma grazie al suo soprannome, il «Lord» resta comunque parte della nobiltà calcistica che include l’Imperatore Franz Beckenbauer, il Re Eric Cantona, il Principe Poldi e O Rei Pelé.