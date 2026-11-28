Notizie sulla squadra

L'Udinese di Paolo Zanetti non potrà contare su Idrissa Gueye, Keinan Davis e Nicolò Bertola, tutti indisponibili per infortunio. Non risultano squalificati.

La Fiorentina di Paolo Vanoli è senza Fabiano Parisi, Marin Pongračić, Riccardo Sottil e Viery, anche loro fermi per problemi fisici. Nessuna squalifica tra i viola. Le probabili formazioni e gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Anteprima della partita Udinese vs Fiorentina

Serie A - Game Week 13 29 nov 2026 - 06:30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese e Fiorentina si affrontano al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine nella 13ª giornata di Serie A, in una sfida tra due squadre che guardano la classifica con apprensione.

I friulani di Paolo Zanetti sono diciannovesimi e arrivano dall'1-1 di Bologna. Il punto strappato al Dall'Ara è stato il secondo pareggio nelle ultime cinque, ma la squadra resta in piena zona retrocessione.

L'Udinese deve fare i conti con un'emergenza in attacco. Keinan Davis ha avuto una ricaduta muscolare in una zona diversa rispetto al precedente infortunio, e Zanetti ha spiegato di volerlo recuperare del tutto per averlo nella parte decisiva della stagione.

La Fiorentina di Paolo Vanoli è sedicesima e arriva da un passo indietro pesante. Lunedì scorso i viola hanno perso 3-0 a Monza, con una doppietta di Varela e un gol di Robinson, e sono stati scavalcati in classifica.

La sconfitta ha interrotto una piccola serie positiva, fatta dei pareggi con Atalanta e Juventus e del 4-2 a Sassuolo. Vanoli dovrà trovare risposte in fretta, anche perché in difesa Viery è uscito per infortunio contro i brianzoli.

Il calendario ha fissato la gara per domenica 29 novembre alle 12.30, il lunch match che mette subito pressione a entrambe. Di seguito trovi tutte le informazioni su canale TV e diretta streaming

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