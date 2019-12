Tottenham-Chelsea dove vederla: canale tv e diretta streaming

Derby di Londra fondamentale per Mourinho, contro l'ex Chelsea: tutto sul match e dove seguirlo in tv e streaming.

E' tempo di Derby di Londra in Premier League, è tempo di contro . Mourinho sfida nuovamente il suo vecchio amore Blues per provare a strappare il posto Champions proprio a loro, visto il quarto posto uccupato attualmente dal suo ex giocatore, Lampard.

Grazie ai risultati ottenuti da Mourinho dal suo arrivo al Tottenham, gli Spurs si ritrovano a soli tre punti di distanza dal quarto posto del Chelsea. Un successo permetterebbe a Kane e compagni l'aggancio in classifica e di conseguenza a speranze Champions anche per altre squadre ( , , , e ).

Rispetto alla , come di consueto il match pre-natalizio non sarà certo l'ultimo in Premier League: il campionato inglese andrà infatti in scena sia il 26, sia il 28 dicembre. Il Chelsea affronterà il e un altro Derby, contro l'Arsenal, mentre il Tottenham dovrà vedersela contro e .

In questa pagina tutte le informazioni su Tottenham-Chelsea: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TOTTENHAM-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tottenham-Chelsea

Tottenham-Chelsea Data: 22 dicembre 2019

22 dicembre 2019 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: SkyGo e NowTv

ORARIO TOTTENHAM-CHELSEA

Il big match della 18esima giornata di Premier League di giocherà al Tottenham Hotspur Stadium, il New White Hart Lane, domenica 22 dicembre alle ore 17.30. Appuntamento, ovviamente, in quel di Londra.

Tottenham-Chelsea sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, che ha acquisito in esclusiva i diritti della Premier League: a trasmetterla saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Il Derby di Londra tra Tottenham e Chelsea sarà ovviamente disponibile anche in : gli abbonati a Sky avranno infatti la possibilità di assistere al match sull'applicazione gratuita SkyGo, scaricabile e utilizzabile tramite pc, smartphone e tablet.

Tottenham-Chelsea sarà inoltre visibile anche su Now Tv, su cui sono disponibili i principali eventi trasmessi da Sky.

Pochi cambi per Mourinho, che dovrà fare a meno di Ndombele, Lamela e Devies, oltre ovviamente che di Lloris. Nel sul 4-2-3-1, Sissoko e Dier agiranno da frangiflutti davanti alla difesa, mentre l’unica punta Kane sarà supportata da un tridente composto da Lucas Moura, Alli e Son.

Lampard si affiderà al consueto 4-3-3 nel quale a comporre la coppia centrale di difesa saranno Rudiger e Zouma. A centrocampo, spazio per Kanté, Jorginho e Kovac, mentre in attacco Abraham sarà il perno centrale di un tridente completato da Willian e Pulisic.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Davynson, Vertonghen; Sissoko, Dier; Moura, Alli, Son; Kane

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic