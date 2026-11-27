Notizie sulla squadra

Nel Torino, Abate deve fare a meno di Rafik Belghali, Ardian Ismajli e Franco Israel, tutti indisponibili. Non risultano squalificati.

Nella Lazio, Gattuso non può contare su Nuno Tavares, Josip Šutalo, Alessio Furlanetto e Adam Marušić, tutti infortunati. Non ci sono squalifiche. Le probabili formazioni non sono ancora disponibili e gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Anteprima della partita Torino vs Lazio

Serie A - Game Week 13 28 nov 2026 - 12:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino e Lazio si affrontano allo Stadio Olimpico Grande Torino nella 13ª giornata di Serie A. La partita è in programma sabato 28 novembre alle 18.00.

La Lazio arriva da capolista. Il 3-0 al Lecce ha confermato il momento della squadra di Gattuso, che in campionato non ha ancora perso e ha vinto dieci delle prime dodici gare. I due pareggi sono arrivati contro Milan e Napoli.

Il Torino vive una fase più complicata. Domenica scorsa Abate ha perso 1-0 a Napoli, dopo un primo tempo in cui i granata hanno colpito anche una traversa con Mandragora. Nella ripresa la squadra ha mostrato più coraggio, ma non è bastato per evitare la sconfitta.

Per la Lazio c'è una novità sul fronte infermeria. Zaccagni si è allenato in gruppo a Formello dopo la lesione al quadricipite ed esce così dalla lista degli indisponibili. L'ultima presenza del capitano risale al 2-1 al Cagliari del 1° novembre.

Il Torino, invece, ha perso terreno nelle ultime settimane. Dopo il successo per 3-2 sul Monza sono arrivati un ko con il Como, uno a Frosinone e il pari con il Lecce, prima della sconfitta al Maradona.

Ecco tutte le informazioni su orario, canale TV e diretta streaming per seguire la sfida.

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