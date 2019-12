Tevez confessa: "Rooney mi diede la sua Lamborghini"

Hanno passato grandi momenti insieme, vincendo anche una finale di nel 2008. Wayne Rooney e Carlos Tevez hanno fatto parte del fenomenale di Ferguson, tra goal, assist e un grande rapporto anche fuori dal campo. Chiedere all'argentino.

Intervistato da Tyc Sports, infatti, Tevez ha svelato un aneddoto risalente proprio al 2007, quando l'Apache era appena arrivato a Manchester dopo l'anno in quel di Londra con la maglia del (insieme a Mascherano, lui invece approdato al ).

Rooney decise di fare un dono decisamente costosto a Tevez:

Il perchè? Semplice, tutti prendevano in giro Tevez per la sua Audi:

"All’allenamento tutti quanti venivano in Ferrari oppure in Lamborghini, anche i giocatori più scarsi ne avevano una. Io mi sono presentato con l’Audi che mi aveva dato il club e mi hanno riso in faccia come se si trattasse di una Fiat 600".