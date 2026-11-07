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Sunderland-Chelsea, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League
M. Rogers

Anteprima completa di Sunderland-Chelsea, sfida di Premier League in programma allo Stadium of Light. Il Sunderland, ultimo in classifica, riuscirà a ottenere qualcosa contro il Chelsea?

Sunderland-Chelsea: Presentazione della sfida di Premier League

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Premier League - Game Week 10
Stadium of Light

Il Sunderland ospita il Chelsea allo Stadium of Light in una partita di Premier League domenica 8 novembre alle 10:00 EST, le 14:00 GMT. Riuscirà il Sunderland, fanalino di coda, a dare una svolta alla propria stagione contro un Chelsea in crescita?

Sunderland in difficoltà

La squadra di Regis Le Bris ha perso 3-1 contro il Coventry City nella sua ultima partita di Premier League e ha raccolto appena due punti nelle ultime tre gare di campionato, perdendo anche contro Bournemouth e Brighton. Non è ancora il momento di farsi prendere dal panico, ma finora la stagione del Sunderland non sta andando secondo i piani.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Il Chelsea dà sempre spettacolo

Il Chelsea si dirige a nord con fiducia dopo il successo per 2-0 sul Manchester United a Stamford Bridge, risultato che ha portato la squadra di Xabi Alonso al quarto posto nella classifica di Premier League. Romeo Lavia ha servito a Morgan Rogers l'assist per il primo goal, prima che Cole Palmer trasformasse un rigore per mettere al sicuro i tre punti.

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Come se la caverà il Chelsea al nord?

Storicamente lo Stadium of Light è stato un campo difficile per il Chelsea, e il Sunderland ha vinto il più recente confronto casalingo tra le due squadre. La rosa di Le Bris ha quindi validi motivi per essere ottimista.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • Il Sunderland dovrà fare a meno di Omar Alderete per squalifica, mentre Romaine Mundle e Daniel Ballard restano indisponibili per infortunio.
  • Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix, Jamie Gittens e Jorrel Hato sono tutti indisponibili per infortunio nel Chelsea, ma Emiliano Martinez dovrebbe tornare tra i pali.

Probabili formazioni

Sunderland (4231): Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Chelsea (4231): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estevao, Palmer, Rogers; Neto.

Notizie e rose delle squadre

Probabili formazioni Sunderland - Chelsea

4-2-3-1
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Sunderland
SUN
Formazione
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleL. O'NienL. O'NienT. HumeT. HumeReinildoReinildoN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. BrobbeyE. MartinezE. MartinezJ. AcheampongJ. AcheampongP. ChavarriaP. ChavarriaL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaEstevaoEstevaoM. RogersM. RogersP. NetoP. Neto
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Sunderland

Formazione titolare

Chelsea

Allenatore

  • R. Le Bris
  • X. Alonso

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