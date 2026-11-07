Sunderland-Chelsea: Presentazione della sfida di Premier League
Il Sunderland ospita il Chelsea allo Stadium of Light in una partita di Premier League domenica 8 novembre alle 10:00 EST, le 14:00 GMT. Riuscirà il Sunderland, fanalino di coda, a dare una svolta alla propria stagione contro un Chelsea in crescita?
Sunderland in difficoltà
La squadra di Regis Le Bris ha perso 3-1 contro il Coventry City nella sua ultima partita di Premier League e ha raccolto appena due punti nelle ultime tre gare di campionato, perdendo anche contro Bournemouth e Brighton. Non è ancora il momento di farsi prendere dal panico, ma finora la stagione del Sunderland non sta andando secondo i piani.
Il Chelsea dà sempre spettacolo
Il Chelsea si dirige a nord con fiducia dopo il successo per 2-0 sul Manchester United a Stamford Bridge, risultato che ha portato la squadra di Xabi Alonso al quarto posto nella classifica di Premier League. Romeo Lavia ha servito a Morgan Rogers l'assist per il primo goal, prima che Cole Palmer trasformasse un rigore per mettere al sicuro i tre punti.
Come se la caverà il Chelsea al nord?
Storicamente lo Stadium of Light è stato un campo difficile per il Chelsea, e il Sunderland ha vinto il più recente confronto casalingo tra le due squadre. La rosa di Le Bris ha quindi validi motivi per essere ottimista.
Statistiche principali e notizie sugli infortuni
- Il Sunderland dovrà fare a meno di Omar Alderete per squalifica, mentre Romaine Mundle e Daniel Ballard restano indisponibili per infortunio.
- Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix, Jamie Gittens e Jorrel Hato sono tutti indisponibili per infortunio nel Chelsea, ma Emiliano Martinez dovrebbe tornare tra i pali.
Probabili formazioni
Sunderland (4231): Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fee, Angulo; Brobbey.
Chelsea (4231): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estevao, Palmer, Rogers; Neto.