Stop alla Ligue 1, il PSG: "Vogliamo giocare la Champions League"

La Francia ferma definitivamente il calcio nei propri confini: oggi il governo ha deciso di sospendere i campionati fino a settembre, ma il reagisce precisando di voler continuare a partecipare alla in corso.

In attesa di capire come la UEFA deciderà di procedere con i club francesi, il numero uno del PSG Nasser Al Khelaifi ha parlato ai microfoni de 'L'Equipe':

"Noi rispettiamo le decisioni prese, ma con l'accordo dell'Uefa, intendiamo partecipare alla fase finale della Champions League nei luoghi e nelle date in cui sarà organizzata".

Il presidente del colosso parigino ha poi dato la propria disponibilità a giocare le partite casalinghe della Champions League fuori dai confini nazionali:

"Se non è possibile giocare in , lo faremo all'estero, garantendo le migliori condizioni di scurezza sanitaria per giocatori e staff".