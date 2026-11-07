Come vedere Sporting CP-Moreirense con una VPN

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Presentazione della partita

Primeira Liga - Game Week 11 7 nov 2026 - 15:30 Estadio Jose Alvalade

Lo Sporting CP ospita il Moreirense all’Estádio José Alvalade di Lisbona in una sfida di Liga Portugal di grande importanza per le ambizioni di titolo dei padroni di casa.

Lo Sporting affronta questa partita con un nuovo allenatore. Paulo Fonseca ha assunto la guida della squadra, tornando in Portogallo dopo aver lasciato il Lione con un cambio a stagione in corso che ha suscitato aspre critiche da parte del club francese. Eredita una rosa terza nella classifica di Liga Portugal e vorrà fare subito una buona impressione davanti ai propri tifosi.

Il recente rendimento dello Sporting è stato altalenante. Le due sconfitte consecutive in Champions League contro il LASK e quella in Liga Portugal contro l’Académico de Viseu hanno sollevato interrogativi, ma le vittorie su Casa Pia e Shakhtar Donetsk hanno riportato stabilità in vista di questo impegno di campionato.

Il Moreirense arriva alla sfida al nono posto e nelle ultime settimane ha mostrato qualità sufficienti per mettere in difficoltà gli avversari. La squadra di Vasco Botelho da Costa ha vinto due delle ultime cinque partite; il risultato più recente è il successo per 2-1 sull’Estrela da Amadora.

I precedenti sono nettamente favorevoli allo Sporting, che ha dominato questa sfida nelle ultime stagioni. Fonseca non si aspetta altro che i tre punti per iniziare ad affermare la propria autorità all’Alvalade.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come seguire in diretta questa partita di Liga Portugal.

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