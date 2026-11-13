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UEFA Nations League A
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Riyadh Air Metropolitano
team-logoInghilterra
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Con il contributo di

Spagna-Inghilterra, anteprima della Lega A di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Spagna vs Inghilterra
Spagna
Inghilterra
UEFA Nations League A
H. Kane
J. Bellingham

Tutto quello che c’è da sapere su Spagna-Inghilterra, sfida in diretta della Lega A di UEFA Nations League.

Spagna-Inghilterra: anteprima della partita di UEFA Nations League

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UEFA Nations League A - Game Week 6
Riyadh Air Metropolitano

La Spagna ospita l’Inghilterra al Riyadh Air Metropolitano di Madrid il 15 novembre, nell’ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Campione del mondo in carica, la Spagna ha già conquistato un posto nei quarti di finale, mentre l’Inghilterra ha bisogno di un risultato per consolidare la propria posizione nel girone. Il calcio d’inizio è alle 15:45 EST e alle 19:45 GMT.

I campioni del mondo sono in gran forma sotto la guida di Luis Enrique

La Spagna ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il trionfo estivo ai Mondiali, conquistato con una vittoria per 1-0 sull’Argentina in finale, ha dato il tono a una fase a gironi in cui la squadra di Luis de la Fuente non ha perso nemmeno un punto. La Spagna è stata impeccabile, cinica e assolutamente dominante, potendo contare sulle tante risorse della sua rosa. Gli ultimi marcatori a sorpresa sono stati Alex Baena e Marc Pubill.

FBL-EUR-NATIONS-CZE-ESPGetty Images

L’Inghilterra è in gran forma

Anche l’Inghilterra arriva a Madrid con il morale alto dopo due vittorie consecutive contro la Cechia in Nations League, tra cui un 7-0 inflitto alla Croazia. La squadra di Thomas Tuchel ha segnato con regolarità durante tutta la fase a gironi, ma dovrà essere più solida in difesa contro i campioni del mondo in carica. L’Inghilterra ha perso la gara d’andata per 2-3 a Wembley, quando Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d’Oro, ha insolitamente sbagliato un rigore. Quel giorno, per la Spagna sono andati a segno Yamal, Baena e Mikel Oyarzabal.

England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal hanno avuto problemi di salute, ma entrambi dovrebbero tornare in gruppo per questa sfida.
  • Jude Bellingham, fuoriclasse del Real Madrid, ha contribuito direttamente a 14 gol nelle sue ultime 13 presenze con l’Inghilterra (8 gol e 6 assist).
  • In quattro delle ultime sei partite della Spagna, gli avversari hanno ricevuto un cartellino rosso.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Spagna - Inghilterra

Allenatore

  • L. de la Fuente

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