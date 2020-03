Solskjaer furioso con Lukaku: colpa di qualche 'acciacco' fisico di troppo

Prima del trasferimento all'Inter, il rapporto tra Romelu Lukaku e Ole Gunnar Solskjaer si era fatto teso a causa dei 'fastidi' accusati dal bomber.

Il trasferimento di Romelu Lukaku all' è stato uno dei più travagliati degli ultimi anni: i tifosi nerazzurri hanno dovuto sudare sette camicie prima di poter esultare per l'arrivo del belga dal allenato da Ole Gunnar Solskjaer.

Proprio il tecnico norvegese, secondo quanto riportato da 'The Times', non avrebbe gradito il comportamento tenuto dal suo ex giocatore durante gli ultimi scampoli del suo soggiorno inglese, atto a forzare la cessione.

Il rapporto tra i due era diventato tesissimo: colpa dei presunti acciacchi di natura fisica lamentati da Lukaku al termine degli allenamenti, che hanno costretto Solskjaer a fare a meno di lui nelle amichevoli estive, tra cui una disputata proprio contro l'Inter.

Altre squadre

Dopo un lungo tira e molla che ha coinvolto anche la , alla fine Lukaku è sbarcato a Milano per la gioia sua e del popolo interista. E forse anche di Solskjaer, che probabilmente non tollerava più quegli atteggiamenti.