Come guardare Siviglia-Real Betis con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 13 21 nov 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Il Siviglia ospita il Real Betis in un derby della Liga allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. La rivalità andalusa dà vita a una delle sfide più accese del calcio spagnolo e questa volta la partita ha conseguenze concrete per la classifica di entrambe le squadre.

Il Siviglia di Luis Garcia è sesto nella Liga, una posizione che offre motivi di soddisfazione e frustrazione in egual misura. Il rendimento recente è stato altalenante: le sconfitte contro Real Madrid e Getafe hanno vanificato due risultati positivi consecutivi contro Osasuna e Sporting Hortaleza.

Il Real Betis arriva al derby al quarto posto, rendendo la sfida particolarmente importante per la classifica. La squadra di Manuel Pellegrini ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni ed è reduce dal successo per 2-0 sull'Elche nella Liga.

Il Betis deve fare i conti con alcuni problemi di organico in vista della partita. Gli infortuni di Juan Hernandez e Diego Llorente, uniti alla squalifica di Facundo Bernal, costringono Pellegrini a prendere decisioni in zone cruciali del campo.

I derby recenti sono stati equilibrati. Tre degli ultimi cinque incontri si sono decisi con un solo goal di scarto o sono finiti in parità, a conferma di quanto sia difficile fare pronostici su queste partite.

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