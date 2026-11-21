Come vedere Siviglia-Real Betis con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 13 21 nov 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Il Siviglia ospita il Real Betis in un derby de LaLiga allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. La rivalità andalusa dà vita a una delle sfide più sentite del calcio spagnolo e questa volta la posta in palio è importante per la classifica di entrambe le squadre.

Il Siviglia di Luis Garcia è sesto in LaLiga, una posizione che dà soddisfazioni ma lascia anche qualche rimpianto. Il rendimento recente è stato altalenante: le sconfitte contro Real Madrid e Getafe hanno ridimensionato i risultati positivi ottenuti consecutivamente contro Osasuna e Sporting Hortaleza.

Il Real Betis arriva al derby da quarto in classifica, un piazzamento che rende la sfida ancora più significativa. La squadra di Manuel Pellegrini ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni ed è reduce dal successo per 2-0 contro l’Elche in LaLiga.

Il Betis deve fare i conti con qualche problema di organico in vista della partita. Gli infortuni di Juan Hernandez e Diego Llorente, uniti alla squalifica di Facundo Bernal, impongono a Pellegrini alcune scelte in zone chiave del campo.

I precedenti recenti del derby sono stati equilibrati. Tre degli ultimi cinque incontri si sono decisi con un solo goal di scarto o sono finiti in parità, a conferma di quanto sia difficile fare pronostici su queste sfide.

Per chi vuole seguire la partita, i canali TV e le opzioni per la diretta streaming sono elencati di seguito.

I tifosi possono vedere Siviglia-Real Betis in diretta tramite ExpressVPN, che consente di accedere alle trasmissioni in streaming da qualsiasi parte del mondo.