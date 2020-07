Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Oggi si chiude la 34ª giornata di Serie A con Juventus-Lazio: l'orario d'inizio della partita e dove vederla in tv e streaming.

La trentaquattresima giornata di si chiude a col big-match tra la capolista e la , a lungo prima inseguitrice dei bianconeri in classifica. Tutto sulla gara e dove vederla in e .

Juventus-Lazio si giocherà alle ore 21.45 e sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky: per seguire la sfida basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Serie A e su Sky Sport numero 251 del satellite. La sfida dello 'Stadium' potrà essere vista anche in diretta streaming grazie a Sky Go, il servizio disponibile per coloro i quali possiedono un abbonamento Sky: scaricando l'app ufficiale, basterà collegarsi tramite pc, cellulare e tablet. Opzione per seguire Juventus-Lazio sarà anche Now Tv , servizio di streaming live e on demand di Sky.

La Juventus, che ha conquistato solo due punti nelle ultime tre partite, deve assolutamente vincere per non complicarsi ulteriormente il cammino verso il nono scudetto consecutivo. La Lazio invece è reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro, che l'hanno fatta scivolare addirittura al quarto posto.