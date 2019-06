Serie A: calendario raduni e ritiri estate 2019

Tutti i luoghi e le date dei raduni e dei ritiri delle squadre di Serie A in vista della stagione 2019/2020.

Si ricomincia. Prima i raduni, poi i ritiri e le relative amichevoli pre-campionato: non appena archiviata la stagione 2018-2019, inizia già a prendere forma la 2019-2020 - quella che conduce agli Europei - che inizierà ufficialmente sabato 24 Agosto.

I club, in attesa di definire le operazioni di mercato che ne determineranno i rispettivi organici, inizieranno a radunarsi uno dopo l'altro per poi partire in ritiro e disputare le amichevoli pre-campionato, fondamentale per testare i nuovi arrivati e a raggiungere il miglior stato di forma in vista dell'inizio della stagione.

ATALANTA | BOLOGNA | BRESCIA | CAGLIARI | FIORENTINA | GENOA | INTER | JUVENTUS | LAZIO | LECCE | MILAN | NAPOLI | PARMA | ROMA | SAMPDORIA | SASSUOLO | SPAL | TORINO | UDINESE | VERONA

Raduno: 11 luglio a Zingonia (BG) | Ritiro: 12-25 luglio a Clusone (BG)

Raduno: 11 luglio a Castelrotto (BZ) | Ritiro: 11-20 luglio a Castelrotto (BZ)

Raduno: 8 luglio a Torbole Casaglia (BS) | Ritiro: 14-28 luglio a Darfo Boario (BS)

Raduno: 8 luglio a Aritzo (NU) | Ritiro: 8-11 luglio a Aritzo (NU), 13-27 a Peio (TN)

Raduno: 6 luglio a Moena (TN) | Ritiro: 6-21 luglio a Moena (TN)

Raduno: 8 luglio a Neustift (AUT) | Ritiro: 8-20 luglio a Neustift (AUT)

Raduno: 7 luglio a Lugano (SVI) | Ritiro: 8-14 luglio a Lugano (SVI)

Raduno: TBC | Ritiro: TBC

Raduno: 12 luglio a Auronzo di Cadore (BL) | Ritiro: 12-27 luglio a Auronzo di Cadore (BL), 3-10 agosto a Marienfeld (GER)

Raduno: TBC | Ritiro: 14-28 luglio a Santa Cristina (BZ)

Raduno: 8 luglio a Milanello (VA) | Ritiro: 8-16 luglio a Milanello (VA)

Raduno: 6 luglio a Dimaro (TN) | Ritiro: 6-26 luglio a Dimaro (TN)

Raduno: 8 luglio a Prato allo Stelvio (BZ) | Ritiro: 8-21 luglio a Prato allo Stelvio (BZ)

Raduno: 26 giugno a Trigoria (RM) | Ritiro: 29 giugno-7 luglio a Pinzolo (TN)

Raduno: 9 luglio a Ponte di Legno (BS) | Ritiro: 9-28 luglio a Ponte di Legno (BS)

Raduno: TBC | Ritiro: TBC

Raduno: 10 luglio a Ferrara (FE)| Ritiro: 11-21 luglio a Tarvisio (UD), 29 luglio-4 agosto a Valles (BZ)

Raduno: 10 luglio a (TO) | Ritiro: 13-27 luglio a Bormio (SO)

Raduno: 7 luglio a Udine (UD) | Ritiro: 7-20 luglio a Udine (UD), 21 luglio-2 agosto a Sankt Veit (AUT)

Raduno: 10 luglio a San Martino di Castrozza (TN) | Ritiro: 10-21 luglio a San Martino di Castrozza (TN)