Serie A, 30ª giornata: pronostici, consigli e statistiche

Analizziamo le prime tre partite selezionate da Super6 per il 30° turno di Serie A: pronostica il risultato finale e prova a vincere i premi in palio.

Con Super6 tutti gli appassionati possono vincere premi pronosticando il risultato di sei partite selezionate per ogni giornata di campionato: analizziamo dunque nel dettaglio le prime tre gare scelte per il 30° turno di , per capire come arrivano le rispettive squadre all'appuntamento.

INTER-BOLOGNA

Otto punti separano l' di Conte dalla capolista , ma la formazione nerazzurra non molla: i successi contro e tengono agganciati Lukaku e compagni alla debole speranza di Scudetto. A Milano arriva un che ha già sorpreso più di una volta in trasferta e che naviga in acque piuttosto tranquille dopo gli ultimi due risultati utili.

Pronostico a favore dei padroni di casa, che vantano anche un bilancio nettamente a favore nei 72 precedenti: 40 vittorie, 21 pareggi e 11 sconfitte. L'ultima volta che il Bologna ha però fatto visita ai nerazzurri lo scorso anno la rete di Federico Santander ha permesso ai felsinei di strappare i tre punti.

Altre squadre

Dopo 29 turni la Serie A fa registrare il nuovo record assoluto di punti conquistati in trasferta, ben 389, dieci in più del precedente record allo stesso punto della stagione: è proprio la squadra di Conte ad avere fin qui il migliore rendimento esterno con 32 punti messi in archivio in 14 trasferte. Stesso punteggio per la Juventus, che ha però giocato una gara in più.

BRESCIA-VERONA

Una stagione memorabile per una delle grandi rivelazioni di questa Serie A: il di Juric guarda ormai avanti e continua a lottare per una storica qualificazione europea. Situazione completamente diversa invece per il Brescia, reduce dal pesantissimo 6-0 contro l'Inter e ormai sempre più ultimo in classifica, distante ben otto punti dalla zona salvezza.

Soltanto quattro precedenti in Serie A tra le due formazioni e nessun successo scaligero: l'unica vittoria delle Rondinelle risale al 2001 e porta la firma del Divin Codino Roberto Baggio. Il pronostico si presenta piuttosto incerto nonostante la formazione ospite abbia mostrato un gioco sicuramente più collaudato fino a questo punto della stagione.

CAGLIARI-ATALANTA

Terzo risultato utile consecutivo per il di Zenga, che ha raccolto ben sette punti nelle ultime uscite e ha proiettato i rossoblù verso nuove ambizioni di classifica. In Sardegna arriva però uno dei clienti più scomodi del torneo: la lanciatissima di Gasperini, tra le formazioni più in forma del momento e reduce da un'incredibile striscia di nove risultati utili consecurivi e ben sette vittorie di fila.

Il pronostico non può che essere a favore della squadra bergamasca, chiamata a vendicare la sconfitta dell'andata: il bilancio delle ultime dieci gare tra le due formazioni è invece in perfetta parità con cinque vittorie a testa.