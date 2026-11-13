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UEFA Nations League A
team-logoSerbia
Stadion Rajko Mitic
team-logoGermania
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Con il contributo di

Serbia-Germania oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Serbia vs Germania
Serbia
Germania
UEFA Nations League A

Nella Lega A della UEFA Nations League, la Serbia affronta la Germania. Ma dove si può vedere la partita in diretta TV e streaming oggi?

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Serbia-Germania: orario del calcio d'inizio

crest
UEFA Nations League A - Game Week 5
Stadion Rajko Mitic

Allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, la Germania affronta la Serbia nel gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. Per Jürgen Klopp e la sua squadra, l'obiettivo è ridurre il distacco dalla vetta della classifica.

La Serbia è sottoposta a una forte pressione dopo una fase a gironi deludente. Quattro sconfitte nelle prime quattro partite, tra cui due contro Germania e Paesi Bassi, hanno relegato la squadra del commissario tecnico Veljko Paunović all'ultimo posto del gruppo.

La Germania arriva a Belgrado con sensazioni contrastanti. Klopp ha annunciato la sua rosa di 24 giocatori per il doppio impegno contro Serbia e Paesi Bassi, puntando su prestazioni di alto livello in attacco. Niclas Füllkrug guida la classifica marcatori della Bundesliga e torna in nazionale dopo oltre un anno di assenza.

In porta Klopp punta decisamente su Marc-André ter Stegen, che dopo il grave infortunio subito all'FC Ajax è tornato ai suoi livelli migliori. A centrocampo Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Tom Bischof formano il blocco del Bayern, chiamato a sostenere la costruzione del gioco della Germania.

La Germania ha vinto nettamente la partita d'andata a Monaco per 2-0. Ora a Belgrado vuole compiere un altro passo verso i quarti di finale e ridurre il distacco dai Paesi Bassi, capolista del gruppo.

Ecco tutte le informazioni sulla trasmissione, sul calcio d'inizio e sulle formazioni.

I temi della settimana: cos'è successo a Serbia e Germania?

La Serbia ha perso le ultime cinque partite ufficiali e attraversa il periodo di forma peggiore del gruppo. La sconfitta più recente risale al 4 ottobre 2026, quando la squadra ha perso 2-1 contro i Paesi Bassi. In precedenza, la Serbia aveva perso anche 2-0 contro la Germania e 5-1 contro il Messico in un'amichevole. In queste cinque partite ha segnato soltanto cinque reti e ne ha subite dodici.

La Germania arriva a Belgrado con un bilancio più equilibrato: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato lo 0-0 contro la Grecia del 4 ottobre. In precedenza, la Germania aveva vinto 2-0 la partita d'andata contro la Serbia e pareggiato 1-1 con i Paesi Bassi. In queste cinque partite ha segnato quattro reti e ne ha subite due.

SER

SER - Forma

MEX
S5-1
GRE
S1-2
OLA
S1-2
GER
S2-0
OLA
S2-1
Gol segnato (subito)
4/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
GER

GER - Forma

PGY
S1-1
OLA
D1-1
GRE
S0-1
SER
V2-0
GRE
D0-0
Gol segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Serbia-Germania: le formazioni

Probabili formazioni Serbia - Germania

5-3-2
Serbia crest
Serbia
SER
Formazione
Germania crest
Germania
GER
4-2-3-1
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicS. GudeljS. Gudeljteam-logoP. Sukacevteam-logoS. BabicK. NedeljkovicK. Nedeljkovicteam-logoS. ErakovicS. Milinkovic-SavicS. Milinkovic-SavicL. SamardzicL. Samardzicteam-logoS. DzodicA. MitrovicA. MitrovicM. CvetkovicM. CvetkovicM. ter StegenM. ter StegenN. BrownN. BrownJ. TahJ. TahP. TreuP. TreuN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckS. El MalaS. El MalaL. KarlL. KarlF. NmechaF. NmechaF. WirtzF. WirtzJ. KimmichJ. KimmichK. HavertzK. Havertz
Germania crest
Germania
GER
5-3-2
Serbia

Formazione titolare

Germania

Allenatore

  • V. Paunovic
  • J. Klopp

Serbia-Germania: lo stato di forma

SER

SER - Forma

MEX
S5-1
GRE
S1-2
OLA
S1-2
GER
S2-0
OLA
S2-1
Gol segnato (subito)
4/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
GER

GER - Forma

PGY
S1-1
OLA
D1-1
GRE
S0-1
SER
V2-0
GRE
D0-0
Gol segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Serbia-Germania: il bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

SerbiaPareggioGermania
1
1
3
UEFA Nations League A
Germania badge
Germania
GER
2
Serbia badge
Serbia
SER
0
FIN
Amichevoli
Germania badge
Germania
GER
1
Serbia badge
Serbia
SER
1
FIN
Coppa del Mondo
Germania badge
Germania
GER
0
Serbia badge
Serbia
SER
1
FIN
Amichevoli
Germania badge
Germania
GER
2
Serbia badge
Serbia
SER
1
FIN
Amichevoli
Germania badge
Germania
GER
1
Serbia badge
Serbia
SER
0
FIN
3Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Serbia-Germania: le classifiche

Grp. 2

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
OlandaOlandaOLA
422075+28
V
D
V
D
2
GreciaGreciaGRE
422053+28
D
D
V
V
3
GermaniaGermaniaGER
412132+15
D
V
S
D
4
SerbiaSerbiaSER
400438-50
S
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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