Volete accedere al vostro consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è estremamente utile.
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
- Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare, tablet).
- Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per cambiare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).
- Accedete all'emittente ufficiale. Visitate il sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.
- Accedete & trovate lo streaming. Create un account o effettuate l'accesso presso l'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e godervi la partita!
Serbia-Germania: orario del calcio d'inizio
Allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, la Germania affronta la Serbia nel gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. Per Jürgen Klopp e la sua squadra, l'obiettivo è ridurre il distacco dalla vetta della classifica.
La Serbia è sottoposta a una forte pressione dopo una fase a gironi deludente. Quattro sconfitte nelle prime quattro partite, tra cui due contro Germania e Paesi Bassi, hanno relegato la squadra del commissario tecnico Veljko Paunović all'ultimo posto del gruppo.
La Germania arriva a Belgrado con sensazioni contrastanti. Klopp ha annunciato la sua rosa di 24 giocatori per il doppio impegno contro Serbia e Paesi Bassi, puntando su prestazioni di alto livello in attacco. Niclas Füllkrug guida la classifica marcatori della Bundesliga e torna in nazionale dopo oltre un anno di assenza.
In porta Klopp punta decisamente su Marc-André ter Stegen, che dopo il grave infortunio subito all'FC Ajax è tornato ai suoi livelli migliori. A centrocampo Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Tom Bischof formano il blocco del Bayern, chiamato a sostenere la costruzione del gioco della Germania.
La Germania ha vinto nettamente la partita d'andata a Monaco per 2-0. Ora a Belgrado vuole compiere un altro passo verso i quarti di finale e ridurre il distacco dai Paesi Bassi, capolista del gruppo.
Ecco tutte le informazioni sulla trasmissione, sul calcio d'inizio e sulle formazioni.
I temi della settimana: cos'è successo a Serbia e Germania?
La Serbia ha perso le ultime cinque partite ufficiali e attraversa il periodo di forma peggiore del gruppo. La sconfitta più recente risale al 4 ottobre 2026, quando la squadra ha perso 2-1 contro i Paesi Bassi. In precedenza, la Serbia aveva perso anche 2-0 contro la Germania e 5-1 contro il Messico in un'amichevole. In queste cinque partite ha segnato soltanto cinque reti e ne ha subite dodici.
La Germania arriva a Belgrado con un bilancio più equilibrato: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato lo 0-0 contro la Grecia del 4 ottobre. In precedenza, la Germania aveva vinto 2-0 la partita d'andata contro la Serbia e pareggiato 1-1 con i Paesi Bassi. In queste cinque partite ha segnato quattro reti e ne ha subite due.
Serbia-Germania: le formazioni
Probabili formazioni Serbia - Germania
Formazione titolare
Allenatore
- V. Paunovic
- J. Klopp
Serbia-Germania: lo stato di forma
Serbia-Germania: il bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
Serbia-Germania: le classifiche
Grp. 2
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|2
|2
|0
|7
|5
|+2
|8
V
D
V
D
|2
|4
|2
|2
|0
|5
|3
|+2
|8
D
D
V
V
|3
|4
|1
|2
|1
|3
|2
|+1
|5
D
V
S
D
|4
|4
|0
|0
|4
|3
|8
|-5
|0
S
S
S
S