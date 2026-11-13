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Serbia-Germania: orario del calcio d'inizio

UEFA Nations League A - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, la Germania affronta la Serbia nel gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. Per Jürgen Klopp e la sua squadra, l'obiettivo è ridurre il distacco dalla vetta della classifica.

La Serbia è sottoposta a una forte pressione dopo una fase a gironi deludente. Quattro sconfitte nelle prime quattro partite, tra cui due contro Germania e Paesi Bassi, hanno relegato la squadra del commissario tecnico Veljko Paunović all'ultimo posto del gruppo.

La Germania arriva a Belgrado con sensazioni contrastanti. Klopp ha annunciato la sua rosa di 24 giocatori per il doppio impegno contro Serbia e Paesi Bassi, puntando su prestazioni di alto livello in attacco. Niclas Füllkrug guida la classifica marcatori della Bundesliga e torna in nazionale dopo oltre un anno di assenza.

In porta Klopp punta decisamente su Marc-André ter Stegen, che dopo il grave infortunio subito all'FC Ajax è tornato ai suoi livelli migliori. A centrocampo Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Tom Bischof formano il blocco del Bayern, chiamato a sostenere la costruzione del gioco della Germania.

La Germania ha vinto nettamente la partita d'andata a Monaco per 2-0. Ora a Belgrado vuole compiere un altro passo verso i quarti di finale e ridurre il distacco dai Paesi Bassi, capolista del gruppo.

Ecco tutte le informazioni sulla trasmissione, sul calcio d'inizio e sulle formazioni.

I temi della settimana: cos'è successo a Serbia e Germania?

La Serbia ha perso le ultime cinque partite ufficiali e attraversa il periodo di forma peggiore del gruppo. La sconfitta più recente risale al 4 ottobre 2026, quando la squadra ha perso 2-1 contro i Paesi Bassi. In precedenza, la Serbia aveva perso anche 2-0 contro la Germania e 5-1 contro il Messico in un'amichevole. In queste cinque partite ha segnato soltanto cinque reti e ne ha subite dodici.

La Germania arriva a Belgrado con un bilancio più equilibrato: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato lo 0-0 contro la Grecia del 4 ottobre. In precedenza, la Germania aveva vinto 2-0 la partita d'andata contro la Serbia e pareggiato 1-1 con i Paesi Bassi. In queste cinque partite ha segnato quattro reti e ne ha subite due.

Serbia-Germania: le formazioni

Serbia-Germania: lo stato di forma

Serbia-Germania: il bilancio degli scontri diretti

Serbia-Germania: le classifiche