Senegal-Algeria dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Coppa d'Africa Senegal-Algeria: dalle notizie di formazione alle informazioni su diretta tv e streaming.

Entrambe al primo posto del Gruppo C della Coppa d'Africa 2019, e si sfidano nella seconda giornata della fase a gironi. In palio il primato nel proprio gruppo, con le due squadre che arrivano a questo appuntamento dopo aver vinto i rispettivi match d'esordio.

Il Senegal ha superato per 2-0 la nella prima gara del Gruppo C, grazie alle reti di Keita Balde - in prestito dal all' nell'ultima stagione di - e di Krepin Diatta, giovane centrocampista classe 1999 del Bruges.

Stesso risultato anche per l'Algeria, vincitrice per 2-0 nella gara d'esordio in questa Coppa d'Africa 2019 contro il . A sbloccare il match un rigore della stella dell'Al-Sadd Baghdad Bounedjah, con l'esterno d'attacco del Riyad Mahrez che ha poi messo in sicurezza il risultato segnando la rete del raddoppio.

Tutte le informazioni su Senegal-Algeria: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

SENEGAL-ALGERIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Senegal-Algeria DATA 27 giugno 2019, ore 19.00 (italiane) DOVE Stadio del 30 giugno, Il Cairo ( ) ARBITRO Janny Sikazwe (ZAMBIA) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO SENEGAL-ALGERIA

Gara valida per la seconda giornata del Gruppo C della Coppa d'Africa 2019, Senegal-Algeria sarà arbitrata dal fischietto zambiano Janny Sikazwe. In scena allo 'Stadio del 30 giugno' del Cairo, in Egitto, il calcio d'inizio del match sarà alle ore 19.00.

A trasmettere in diretta e in esclusiva Senegal-Algeria sarà DAZN, unica realtà ad aver acquistato i diritti dell'intera Coppa d'Africa 2019 in . Ogni abbonato potrà assistere alla gara direttamente sulla propria smart oppure grazie all'utilizzo di diversi dispositivi e console come PlayStation 4, Xbox, decoder SkyQ, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Grazie al sito ufficiale di DAZN e all'app dedicata, qualsiasi abbonato potrà seguire Senegal-Algeria anche su pc, smartphone e tablet. Sarà così possibile fruire del servizio anche in mobilità. La telecronaca della gara sarà affidata alla voce di Gabriele Giustiniani, accompagnato dal commento tecnico di Simone Tiribocchi.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Wagué, Koulibaly, Konaté, Sabaly; Ndiaye, Gueye, Diatta; Keita Baldé, Niang, Sarr.

ALGERIA (4-4-2): M’Bohli; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Mahrez, Guédioura, Bennacer, Brahimi; Bounedjah, Feghouli.