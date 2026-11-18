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Serse Cosmi non è più l'allenatore della Salernitana, ma dovrà scontare una squalifica per fatti relativi al periodo in cui lo era. Il Giudice sportivo di Serie C lo ha infatti fermato per tre mesi con tanto di 10mila euro di multa a causa di un episodio risalente al 4 ottobre.

E' successo nella gara tra la formazione campana e il Bari, protagonisti appunto Cosmi e l'attaccante croato Karlo Butic, al quale l'allora allenatore granata avrebbe rivolto un insulto a sfondo razziale al termine del primo tempo.

Cosmi ha fornito la propria versione di quanto accaduto, ammettendo di aver pronunciato un'espressione del genere. Tutto sarebbe cominciato dopo il goal di Butic, che aveva festeggiato sotto la curva occupata dai tifosi della Salernitana. Il tecnico, dopo essersi avvicinato rientrando verso gli spogliatoi, gli avrebbe detto: "Sei uno zingaro".

Butic avrebbe provato a spiegargli che la dedica era rivolta alla compagna, incinta, ma Cosmi avrebbe replicato: "Che me ne frega della tua ragazza". A fare chiarezza sull'episodio sono stati gli accertamenti successivi alla partita.

La posizione di Butic è stata resa più solida di quella di Cosmi dal fatto che, al contrario della squadra arbitrale, un delegato della Procura federale ha testimoniato di aver sentito le parole riferite dall'attaccante, non confermando la versione del tecnico che sosteneva di aver detto. "non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro".

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Il Giudice Sportivo però, ha scelto di credere al collaboratore e al calciatore del Bari e ha ritenuto la frase discriminatoria per motivi di razza, nazionalità e origine etnica. Da qui la decisione: tre mesi di squalifica e 10mila euro di ammenda per l'ex allenatore della Salernitana.

Cosmi era stato esonerato nelle scorse settimane, dopo la sconfitta contro il Picerno, con la società che aveva affidato la squadra a Vito Di Bari.

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In una lettera aperta diffusa alla stampa, è arrivata la reazione dell'allenatore:

"Prendo atto del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo. Accetto la decisione, pur non condividendola. Non è il momento delle polemiche, però è il momento di ricordare chi sono. Sono stato un insegnante, un istruttore e poi un allenatore. Ho passato la mia vita sui campi, nelle scuole calcio, nei settori giovanili, accanto a ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo, anche da terre meno fortunate, da situazioni difficili. Li ho accolti, li ho allenati, li ho aiutati a crescere. Non solo come calciatori, ma come persone. Per me ogni ragazzo è sempre stato prima di tutto un ragazzo, senza mai distinzioni di provenienza, di colore, di nazionalità, di origine etnica, di religione. Chi mi ha conosciuto davvero, chi è stato allenato da me, chi ha condiviso con me uno spogliatoio, un campo di periferia lo sa bene.

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"Questa è la mia storia familiare, personale e professionale. Ed è una storia che non può essere cancellata né ridotta a un singolo episodio che ritengo non connotato da intenti discriminatori, per quanto censurato dalla giustizia sportiva. Provo amarezza, perché una frase che io, per come sono fatto, non ritengo offensiva, ingiuriosa e né tantomeno razzista, è stata interpretata come tale. Desidero esprimere il mio dispiacere anche per la società per la quale sono tuttora contrattualizzato e che rappresentavo in panchina in quel frangente. Ringrazio tutti coloro che in queste ore mi stanno manifestando vicinanza e stima, in particolare i tanti ragazzi da me allenati in oltre trent'anni di carriera. Resto fiducioso nella giustizia sportiva e nei valori autentici dello sport, che sono quelli dell'inclusione, dell'educazione e del rispetto".