Come guardare Kosovo-Israele con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da un’altra parte del mondo dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che torna utile una rete privata virtuale (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Accedi all’emittente ufficiale. Visita il sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account presso l’emittente ufficiale o accedi al tuo account per ottenere accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Il Kosovo ospita Israele allo stadio Fadil Vokrri di Pristina in una partita del Gruppo 3 della Lega B di UEFA Nations League che ha un peso importante per entrambe le squadre.

Il Kosovo arriva a questa partita al secondo posto nel girone, dopo che la squadra di Franco Foda ha già battuto l’Irlanda nel corso della competizione. Il suo rendimento in Nations League, però, è stato altalenante: due pareggi e una sconfitta contro l’Austria hanno complicato la corsa alla promozione.

Israele è quarto e anche il suo cammino in Nations League è stato incostante. La squadra di Ran Ben Shimon ha perso 3-0 contro l’Irlanda a settembre, prima di pareggiare le due partite successive, compreso lo 0-0 con il Kosovo nella gara d’andata.

Il pareggio di ottobre tra le due squadre rende interessante la sfida di ritorno. Nell’ultimo confronto al Fadil Vokrri nessuna delle due è riuscita a segnare ed entrambe avranno bisogno dei tre punti per tenere vive le proprie ambizioni nel girone.

La capacità del Kosovo di segnare con facilità, dimostrata dalle tre reti rifilate ad Andorra in un’amichevole di giugno, contrasta con la recente solidità difensiva di Israele. La squadra di Ben Shimon non perde da tre partite, ma ha faticato a trovare il goal.

Per Foda, una vittoria in casa sarebbe un passo importante verso un buon piazzamento finale nel girone. I tifosi del Kosovo si aspettano una prestazione più convincente dello 0-0 con cui si è conclusa l’ultima gara casalinga della squadra in questa competizione.