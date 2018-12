Scommesse Serie A: quote e pronostico di Torino-Juventus

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Serie A fra Torino e Juventus

C'è grande attesa in città per il derby della Mole fra il Torino sesto in classifica e la Juventus prima. Il mid-week senza dubbio ha giovato ai granata che mentre preparavano con calma e attenzione ai dettagli il match, vedevano l'avversaria consumare energie psicofisiche nella trasferta persa in casa dello Young Boys. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match con calcio d'inizio alle ore 20,30.

Tutti disponibili per Walter Mazzarri, che avrà dunque vastità di scelta per il Derby. L'unica novità rispetto al pareggio esterno con il Milan potrebbe essere rappresentata dall'inserimento di De Silvestri sulla destra al posto del nigeriano Aina. In attacco da valutare le condizioni di Iago Falque: è convocato, ma potrebbe partire in panchina in favore di Zaza. Difesa scolpita, con Izzo, N'Koulou e Djidji davanti al portiere Sirigu.



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti.





Allegri oltre all'infortunato Barzagli, non avrà a disposizione per il Derby lo squalificato Bentancur. Sono out anche Khedira e Cuadrado, uscito per problemi al ginocchio con lo Young Boys. Cancelo operato, tornerà dopo la sosta. A centrocampo dentro dal 1' Emre Can, mentre a sinistra dovrebbe rivedersi Alex Sandro. Davanti, nel tridente, Dybala agirà a supporto di Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Perin in porta.



JUVENTUS (4-3-1-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.



Quote bet365: vittoria Torino 7,00 - pareggio 3,75 - vittoria Juventus 1,57 in un match da under 1,72 e no goal 1,70. Granata imbattuti da 4 turni e capace di imbrigliare sullo 0-0 il Milan nello scorso weekend. Juventus che ha subito la seconda sconfitta stagionale e interrotto a 5 i match di fila senza prendere goal. Lo scorso anno tre vittorie su tre (contando anche la Coppa Italia) per i bianconeri. Ci aspettiamo una partita a scacchi fra Mazzarri e Allegri che si conoscono molto bene. Proviamo a rischiare e diciamo 0-0.

