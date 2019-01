Scommesse Serie A: quote e pronostico di Roma-Torino

Prima giornata del girone di ritorno di Serie A che si apre oggi alle 15 fra Roma e Torino, rispettivamente sesta e nona forza del campionato con 30 e 27 punti. Ovviamente obiettivi differenti per le due formazioni che però al momento, dopo metà stagione sono molto vicine in classifica. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Assenze pesanti per Di Francesco, che dovrà fare a meno di De Rossi e degli ultimi due infortunati Juan Jesus e Perotti. Al centro della difesa rientrerà Manolas, mentre Karsdorp dovrebbe spuntarla su Florenzi per la fascia destra. In attacco Under, Zaniolo e Kluivert, supporteranno il rientrante Edin Dzeko.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.





Senza gli squalificati Izzo e Meité, Mazzarri potrebbe passare al 4-4-2 con De Silvestri e Aina terzini. Sulle fasce di centrocampo spazio per Parigini e Berenguer, con Ansaldi spostato mezz'ala, mentre in attacco sarà confermato il tandem composto da Iago Falque e Belotti. Infortunati Moretti e Baselli, recuperano Zaza e Lukic, convocati.

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Djidji, Aina; Parigini, Rincon, Ansaldi, Berenguer; Iago Falque, Belotti.



Quote bet365: vittoria Roma 1,61 - pareggio 4,00 - vittoria Torino 5,50 in un match da over 1,61 e goal 1,66. Roma che arriva da 3 vittorie di fila e in casa segna consecutivamente da 4 match. Interessante il dato che arriva dalle trasferta dei granata: zero sconfitte in questa stagione. I problemi di fomazione però per Mazzarri ci spingo a provare il 2-0 (all'andata fu 1-0 per i giallorossi) con Dzeko primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.