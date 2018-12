Scommesse Serie A: quote e pronostico di Roma-Genoa

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Serie A fra Roma e Genoa

Aria di crisi nera per le due romane. Nello specifico la Roma sta vivendo un periodo senza vittorie che dura da 5 partite ufficiali. La reazione che ci si aspettava e sperava contro il Plzen in Champions non c'è stata, anzi è arrivata l'ennesima sconfitta stagionale e ora anche Di Francesco sembrerebbe in bilico. Dall'altra parte Prandelli ha avuto una settimana intera per lavorare col suo nuovo gruppo dopo l'esordio agrodolce col pareggio 1-1 in casa contro la Spal. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match con kick off alle 20,30.

Di Francesco dovrà rinunciare anche per questa gara a tre pedine importanti come Dzeko, El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, mentre De Rossi è tornato in gruppo ma rientrerà in campo con la Juventus. Giallorossi in campo con il 3-4-3, nel quale Zaniolo dovrebbe giocare come falso nove. Insieme a lui Under e Kluivert. Resta in piedi comunque l'idea Schick come prima punta e Juan Jesus fuori.

ROMA (3-4-3): Olsen; Juan Jesus, Manolas, Fazio; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Manolas; Under, Zaniolo, Kluivert





Prandelli, alla sua seconda uscita sulla panchina dei liguri, dal canto suo dovrà far fronte alla pesante assenza di Criscito in difesa per squalifica. Al suo posto dovrebbe essere rilanciato nel reparto arretrato Zukanovic, visto che Gunter è acciaccato. Romulo torna sulla fascia destra dopo la squalifica, ballottaggio Bessa-Veloso a centrocampo. In attacco il solito tandem composto da Kouamé e dal bomber Piatek.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.



Quote bet365: vittoria Roma 1,44 - pareggio 4,75 - vittoria Genoa 7,00 in un match con over 1,57 con goal a 1,50. Roma che ha perso 3 delle ultime 5 gare con 3 esiti goal consecutivi. Esito goal che è anche il preferito dai liguri che nelle ultime 5 gare hanno concesso e segnato almeno una rete. Inoltre i rossoblu non vincono una gara da fine settembre. Inoltre la Roma non perde contro il Genoa al 2014. Nonostante le assenze e la situazione mentale non semplice ci aspettiamo una reazione da parte dei capitolini. Proviamo il 2-1 con Under primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.