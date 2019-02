Scommesse Europa League: quote e pronostico di Siviglia-Lazio

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Siviglia-Lazio, ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Lazio che anticipa di 24ore Inter e Napoli e si gioca la sua permanenza in Europa League, al Sanchez Pizjuan dovendo recuperare al Siviglia lo 0-1 patito in casa settimana scorsa. Impresa non certo semplice vista sia la qualità dell'avversario che i numerosi problemi di infermeria che attanagliano Inzaghi ormai da settimane. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Pablo Machin dovrebbe schierare il suo Siviglia con un 3-5-2. Il tecnico iberico non potrà certamente contare sullo squalificato Banega, al suo posto in mediana ci sarà uno tra Amadou e Roque Mesa. In attacco dovrebbe essere scontata la presenza di André Silva e del match winner dell’andata Ben Yedder.

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Amadou, Vazquez, Escudero; Andrè Silva, Ben Yedder.





Simone Inzaghi è ancora alle prese con l’emergenza dovuta agli infortuni. In difesa non ci saranno Luiz Felipe, Bastos e Wallace, possibile chance dal 1’ quindi per Patric nel pacchetto arretrato completato da Acerbi e Radu, reduce da un problema gastrointestinale e chiamato a stringere i denti. A centrocampo Luis Alberto e Berisha non sono ancora pronti, ma tornano a disposizione Milinkovic-Savic e Parolo: quest'ultimo potrebbe essere titolare assieme a Romulo (utilizzato da interno) e Badelj, con Marusic e Lulic chiamati a presidiare le fasce. In attacco, Immobile non è al meglio ma ci sarà: al suo fianco Caicedo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Romulo, Badelj, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile.



Quote bet365: vittoria Siviglia 1,75 - pareggio 3,60 - vittoria Lazio 4,75 in un match leggermente under e con goal no goal a scelta. Siviglia che ha perso 3 delle ultime 5 gare ufficiali ma che quando gioca in Europa League si trasforma: sono addirittura 20 le gare interne senza sconfitte in questa competizione. Totalmente opposto il trend della Lazio nelle trasferte di UEL con 5 ko nelle ultime 7 uscite. A nostro avvisto la remuntada e quasi impossibile. Ci aspettiamo una gra giocata a viso aperto e diciamo 1-1 con Silva primo marcatore.

