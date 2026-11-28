Notizie sulla squadra

Il Sassuolo di D'Aversa deve rinunciare a sette giocatori per infortunio: Ismaël Koné, Fedde Leysen, Cristian Volpato, Darryl Bakola, Daniel Boloca, Yeferson Paz e Vasilije Adžić. Non risultano squalificati.

Nel Napoli di Allegri sono indisponibili Stanislav Lobotka, Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara, Alessandro Buongiorno, Alex Meret e Alisson Santos. Anche tra gli azzurri non ci sono squalifiche segnalate. Le probabili formazioni non sono ancora disponibili e gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Anteprima della partita Sassuolo vs Napoli

Serie A - Game Week 13 29 nov 2026 - 09:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Il Napoli fa visita al Sassuolo allo Stadio Mapei – Città del Tricolore di Reggio Emilia, in una gara del campionato di Serie A.

I neroverdi di Roberto D'Aversa vivono un momento durissimo. Hanno perso tutte e cinque le ultime partite di campionato, l'ultima sabato 22 novembre contro il Genoa per 0-2, e occupano il 18° posto in classifica.

Il bilancio recente racconta una difesa in grande difficoltà. Nelle cinque sconfitte il Sassuolo ha incassato 17 gol, tra cui i sei subiti dalla Lazio e i quattro dalla Fiorentina.

Il Napoli di Massimiliano Allegri arriva con più fiducia. Martedì 24 novembre gli azzurri hanno strappato un 2-2 in casa del Manchester City in Champions League, dopo il successo per 1-0 sul Torino in campionato.

L'ottavo posto in Serie A resta però lontano dalle ambizioni di inizio stagione, e la squadra continua a fare i conti con diverse assenze. Tra queste ci sono Di Lorenzo, Buongiorno e Lobotka.

Al Mapei il Napoli parte favorito sulla carta, anche alla luce dei precedenti recenti. Ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

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