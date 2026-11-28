Notizie sulla squadra
Probabili formazioni Sassuolo - Napoli
Formazione titolare
Allenatore
- R. D'Aversa
- M. Allegri
Il Sassuolo di D'Aversa deve rinunciare a sette giocatori per infortunio: Ismaël Koné, Fedde Leysen, Cristian Volpato, Darryl Bakola, Daniel Boloca, Yeferson Paz e Vasilije Adžić. Non risultano squalificati.
Nel Napoli di Allegri sono indisponibili Stanislav Lobotka, Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara, Alessandro Buongiorno, Alex Meret e Alisson Santos. Anche tra gli azzurri non ci sono squalifiche segnalate. Le probabili formazioni non sono ancora disponibili e gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.
Anteprima della partita Sassuolo vs Napoli
Il Napoli fa visita al Sassuolo allo Stadio Mapei – Città del Tricolore di Reggio Emilia, in una gara del campionato di Serie A.
I neroverdi di Roberto D'Aversa vivono un momento durissimo. Hanno perso tutte e cinque le ultime partite di campionato, l'ultima sabato 22 novembre contro il Genoa per 0-2, e occupano il 18° posto in classifica.
Il bilancio recente racconta una difesa in grande difficoltà. Nelle cinque sconfitte il Sassuolo ha incassato 17 gol, tra cui i sei subiti dalla Lazio e i quattro dalla Fiorentina.
Il Napoli di Massimiliano Allegri arriva con più fiducia. Martedì 24 novembre gli azzurri hanno strappato un 2-2 in casa del Manchester City in Champions League, dopo il successo per 1-0 sul Torino in campionato.
L'ottavo posto in Serie A resta però lontano dalle ambizioni di inizio stagione, e la squadra continua a fare i conti con diverse assenze. Tra queste ci sono Di Lorenzo, Buongiorno e Lobotka.
Al Mapei il Napoli parte favorito sulla carta, anche alla luce dei precedenti recenti. Ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.
Forma recente
Testa a testa
|#
|G
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|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|11
|2
|0
|30
|10
|+20
|35
V
V
D
V
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|2
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|10
|2
|1
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|17
|+19
|32
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|3
|12
|9
|3
|0
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|11
|+25
|30
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V
V
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|4
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|8
|3
|1
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|14
|+14
|27
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|5
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|2
|2
|20
|10
|+10
|26
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V
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|7
|2
|4
|28
|20
|+8
|23
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S
S
V
V
|7
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
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D
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|8
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|5
|4
|4
|17
|15
|+2
|19
D
D
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V
V
|9
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
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D
S
V
D
|10
|13
|5
|1
|7
|13
|20
|-7
|16
S
V
S
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
S
V
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S
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|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
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D
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|13
|4
|2
|7
|16
|20
|-4
|14
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D
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|14
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|3
|1
|8
|20
|25
|-5
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S
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|15
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|3
|1
|8
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|25
|-13
|10
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S
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S
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
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V
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|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
S
S
S
S
S
|18
|13
|2
|2
|9
|10
|25
|-15
|8
S
S
S
V
D
|19
|13
|2
|1
|10
|8
|25
|-17
|7
D
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V
S
S
|20
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
D
S
S
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