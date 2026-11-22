Notizie sulla squadra
Probabili formazioni Sassuolo - Genoa
Formazione titolare
Allenatore
- R. D'Aversa
- D. De Rossi
Il Sassuolo deve fare a meno di Ismael Kone, Fedde Leysen, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Cristian Volpato, Domenico Berardi e Vasilije Adzic. D'Aversa dovrebbe schierare Muric in porta, con una difesa a tre composta da Walukiewicz, Idzes e Caleta-Car; Esposito e Lauriente agiranno in attacco con Matic in cabina di regia.
Il Genoa recupera quasi tutti i titolari: gli unici assenti sono Joi Xheto Nuredini e Morten Frendrup. De Rossi punterà su Bijlow tra i pali, con Osmajic come riferimento offensivo e Vitinha a supporto. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.
Anteprima della partita Sassuolo vs Genoa
Il Sassuolo ospita il Genoa allo Stadio Mapei - Città del Tricolore di Reggio Emilia in una partita di Serie A che arriva in un momento opposto per le due formazioni.
I neroverdi attraversano il periodo più buio della stagione: cinque sconfitte consecutive in campionato, venti gol subiti e una crisi tecnica che è già costata la panchina ad Alberto Aquilani. Roberto D'Aversa ha preso in mano una situazione complicata, con la squadra inchiodata al 17° posto in classifica.
Il Genoa di Daniele De Rossi arriva a Reggio Emilia con tutt'altro umore. I rossoblù hanno vinto tre delle ultime cinque partite, incluso un netto 2-0 alla Juventus, e occupano il 13° posto con una classifica che dà serenità.
Le assenze pesano sul Sassuolo: Berardi, Adžić, Boloca, Volpato e altri ancora sono fuori dai giochi, lasciando D'Aversa con margini ridotti soprattutto a centrocampo e in attacco. L'infortunio di Adžić, rimediato con il Montenegro durante la sosta, complica ulteriormente i piani del tecnico.
Il Genoa non è immune dai problemi, con Frendrup e Nuredini indisponibili, ma la rosa rossoblù ha dimostrato di avere le risorse per reggere le assenze e continuare a fare risultato.
Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, il Genoa ha la meglio con quattro vittorie e un pareggio. L'ultimo confronto, nell'aprile 2026, si è chiuso 2-1 in favore dei rossoblù.
Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.
Forma recente
Testa a testa
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|3
|3
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|+3
|18
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V
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|2
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|2
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|1
|2
|8
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|-13
|5
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