Sarri lancia l'allarme: "Ronaldo? Da qualche giorno gli si affatica l'adduttore"

Maurizio Sarri commenta il 2-1 della Juventus a Mosca: "Abbiamo rischiato troppo". Sul cambio di Ronaldo: "Era arrabbiato perché non stava benissimo".

Primo obiettivo raggiunto da Maurizio Sarri sulla panchina della : i bianconeri sono matematicamente qualificati agli ottavi di finale di . E tocca proprio al tecnico commentare, ai microfoni di 'Sky Sport', il 2-1 ottenuto in extremis in casa della Mosca.

"Non è stata una delle nostre migliori prestazioni. Abbiamo concesso tante ripartenze, anche se sapevamo che loro avrebbero impostato una partita così. Primo tempo troppo aperti, secondo con troppi giocatori sopra la linea della palla. Abbiamo rischiato troppo. Buono comunque l'aspetto caratteriale: la squadra voleva la vittoria a tutti i costi e l'ha raggiunta".

Ha sorpreso la sostituzione di Cristiano Ronaldo, che in Champions League non abbandonava anzitempo una partita dal 2016 e che non pare aver preso benissimo il cambio. Sarri, però, getta acqua sul fuoco. Lanciando al contempo un piccolo allarme in vista della sfida di domenica sera al .

"Ronaldo era arrabbiato perché non stava benissimo, da qualche giorno ha un disordine a un ginocchio e gli si affatica l'adduttore con facilità. Già a fine primo tempo era nervoso. Avevo paura che si facesse male e ho preferito toglierlo".

A risolvere il match è stato Douglas Costa, entrato per giocare dietro le due punte, nella posizione di trequartista.

"Per la sua condizione è presto vederlo dall'inizio. Piano piano sta risalendo, ancora gioca in maniera piuttosto timida. Io credo che un giocatore di questa qualità possa giocare in qualsiasi zona del campo".

Chiusura sulle scelte di formazione di Sarri, che ha inserito dal primo minuto elementi come Rabiot e Ramsey.