Sarri alla Juve, il ribaltone dall'Inghilterra: il Chelsea sta provando a trattenerlo

Secondo quanto riportato dal 'Sun', il Chelsea avrebbe fatto un ultimo tentativo a sorpresa per convincere Sarri a restare. La Juventus aspetta.

Quella che sta girando attorno a Maurizio Sarri, la ed il è ormai una telenovela di calciomercato a tutti gli effetti. Da tempo vi raccontiamo che la Vecchia Signora ha in mano l'allenatore toscano e che manca solo il via libera dei Blues per poter ufficializzare il nuovo rapporto. Eppure qualcosa ancora blocca la situazione.

Oggi dall' arriva una clamorosa e potenziale svolta della telenovela. Secondo quanto riportato dal 'Sun', il Chelsea avrebbe fatto un ultimo tentativo a sorpresa per trattenere Maurizio Sarri, in modo da averlo sulla panchina dei Blues anche la prossima stagione.

Alla base dell'inversione di rotta c'è soprattutto il fatto che il Chelsea non vuole perdere i 6 milioni di euro che servono per liberare Maurizio Sarri con due anni di anticipo rispetto alla naturale scadenza contrattuale. Con la Juventus che non è intenzionata a pagarli.

Inoltre la ricerca del nuovo allenatore del Chelsea è diventata più complicata del previsto. In lizza ci sono Lampard (con i Blues che però non hanno fatto una vera offerta al Derby), Massimiliano Allegri (che non sembra voglioso di rituffarsi subito in panchina) e addirittura José Mourinho.

Intanto dall' non ci sono segnali di possibili rotture tra la Juventus e Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport', si attende solo una definitiva risposta del Chelsea per liberare l'ex allenatore del .

Fali Ramadani ha avuto un incontro con Roman Abramovich e Marina Granovskaia per trovare un accordo per liberare Maurizio Sarri. Il nodo però non è ancora stasto sciolto, con lo stesso Sarri che aspetta una svolta per poter essere libero di firmare per la Juventus.

D'altronde Maurizio Sarri ultimamente ha fatto sapere di avere nostalgia dell'Italia e di voler tornare ad allenare in . Ma l'accordo con il Chelsea è un tassello fondamentale del mosaico, perché in fondo l'allenatore è ancora sotto contratto con i Blues e non c'è niente che impedisca al club inglese di trattenere Sarri, o almeno di provarci visto le ultime difficoltà...