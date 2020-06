Napoli-SPAL, Petagna segna contro la sua futura squadra: niente esultanza

Andrea Petagna, acquistato a gennaio dal Napoli a titolo definitivo, è andato a segno al San Paolo proprio contro la sua futura squadra.

Una gara speciale per Andrea Petagna, che con la maglia della fa visita al , squadra che lo scorso gennaio ha acquistato il suo cartellino a titolo definitivo: il centravanti è andato a segno proprio in quello che sarà il suo nuovo stadio.

L'ex centravanti del non ha esultato dopo aver centrato il momentaneo pareggio sull'assist di Reca: un sinistro di prima che non lascia scampo a Meret, ma il numero 37 della squadra ospite ha deciso di non esagerare dopo la marcatura, limitandosi al 'cinque' con i compagni.

Napoli e SPAL hanno trovato l'accordo durante la finestra di mercato invernale sulla base di circa 17 milioni di euro più bonus, decidendo però di far rimanere il giocatore a Ferrara fino al termine dell'attuale stagione. Puntuale all'appuntamento con il goal il centravanti, che 'assapora' nel migliore dei modi la sua prima presenza al San Paolo da futuro giocatore azzurro.