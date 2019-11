Haaland svela un segreto: "Dormo con i palloni"

Il gigante del Erling Haaland, nonostante la valanga di goal con cui sta ricoprendo la sua stagione, è ancora un ragazzino e come tale ha dei comportamenti un po' particolari: come ha rivelato a 'Dagbladet', il norvegese dorme con i palloni.

"Stanno sdraiati a letto e io dormo bene con loro. Li guardo ogni giorno. La cosa migliore è segnare goal. A Salisburgo ce ne sono cinque di palle, sono le mie amiche (ndr. ride)".

I palloni a cui fa riferimento Haaland non sono delle sfere qualsiasi, ma sono quelli che si è conquistato sul campo facendo tre goal in una partita: in stagione, infatti, sono già 5 le triplette realizzate dal norvegese e 26 i goal in 18 partite. Haaland non è di certo il primo attaccante ad avvere un rapporto singolare con il goal: Gary Lineker, ad esempio, non calciava mai in porta prima della partita perché non voleva sprecare 'cartucce' per segnare in partita.

Indipendentemente dalle abitudini relative alla sua alcova, il giovane prodigio del Salisburgo fa gola a tutti i più importanti club del mondo e le voci di mercato sul suo conto impazzano. Dopo la gara contro il Wolfsberger ci aveva pensato l'attaccante stesso a fissare il prezzo per il suo possibile trasferimento, ma sulle domande di calciomercato dei giornalisti di 'Dagbladet' ha preferito glissare.