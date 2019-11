Salisburgo, quinta tripletta stagionale per Haaland: 26 goal in 18 partite

Continua a brillare la stella di Erling Haaland, contro il Wolfsberger mette a segno la sua quinta tripletta in stagione e sale a quota 26 reti.

Brilla come una supernova nella galassia del calcio mondiale Erling Haaland: con le tre reti realizzate contro il Wolfsberger di ieri sono cinque le triplette messe a segno dall'attaccante norvegese in stagione. Con gli occhi del mondo puntati su di lui, il classe 2000 del continua a stupire.

Il giovane attaccante norvegese sembra essere uscito dalla penna di Tolkien: un gigante dalle dimensioni spropositate rispetto alla gentilezza tecnica con cui capitalizza le occasioni a sua disposizione, un mostro capace di divorare gli avversari e macinare goal con un ritmo da fanstascienza. Con le tre sferzate inflitte al Wolfsberger sono 26 goal in 18 partite stagionali per Haaland.

Haaland rappresenta perfettamente il nuovo concetto di sportivo che si sta profilando negli ultimi anni: un corpo enorme con le capacità coordinative di un ballerino, dove qualità tecnica e doti atletiche vanno a braccetto. Il norvegese non ha ancora una sensibilità tecnica spiccata palla al piede, ma l'imprevedibilità con cui riesce ad estrarre dal cilindro giocate dall'elevato tasso di difficoltà lo rende estremamente efficace sia in termini realizzativi che a livello di assist (6 in stagione).

Tutte queste sue doti più uniche che rare fanno di lui l'oggetto del desiderio di tutte le grandi squadre europee. Nel novero delle pretendenti di Haaland non manca la , pronta a giocarsi la carta Raiola per anticipare tutte le altre nella corsa all'attaccante norvegese.