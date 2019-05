Rosenior: "Pogba peggiora i giocatori del Manchester United"

Il ha chiuso fuori dalla zona Champions: sesto posto in Premier League a 32 punti dai cugini del , mancando l'appuntamento con la rimonta finale iniziata dopo l'arrivo di Ole Gunnar Solskjaer in panchina.

I 'Red Devils' hanno perso malamente all'ultima giornata davanti ai propri tifosi contro il già retrocesso : 0-2 con Pogba praticamente mai in partita, pesantemente accusato dall'ex difensore Liam Rosenior, attuale commentatore per 'Sky Sports'.

"Pogba non è il giocatore di cui il Manchester United ha bisogno al momento. E' un giocatore di livello mondiale? Sì. E' il tipo di giocatore che puoi usare per costruire attorno a lui, per far sì che diventi un leader? No".