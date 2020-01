Rooney, esordio con assist e vittoria: il suo Derby County batte 2-1 il Barnsley

Wayne Rooney è tornato in Europa dopo gli anni in MLS: ha esordito con il Derby County e ha regalato subito un assist nella vittoria 2-1 sul Barnsley.

Dopo un anno e mezzo di , Wayne Rooney è ufficialmente tornato in Europa. Dall'1 gennaio 2020 è un nuovo giocatore del Derby County, come annunciato già da diverse settimane. Ieri sera è arrivato anche il tanto atteso esordio.

Il fuoriclasse inglese ha giocato gli interi 90 minuti con la fascia di capitano al braccio e ha chiuso anche con un assist: un cross al bacio raccolto e messo in porta da Marriott sul finire del primo tempo.

Il piedino è sempre lo stesso 😍

Wayne Rooney torna in e illumina Pride Park

Il numero 32 ha giocato in un nuovo ruolo: non più quello di attaccante in cui era solito giocare, ma da centrocampista. Cocu lo ha schierato a fianco del classe 2000 Max Bird.

Si tratta della seconda vittoria consecutiva del Derby a Pride Park, dopo 7 partite senza successi. La prima vittoria di Wayne Rooney, che inizia la sua avventura in Championship con il piede giusto.