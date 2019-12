Roma-Wolfsberger 2-2: giallorossi ai sedicesimi con qualche brivido

La Roma approda ai sedicesimi di Europa League con il brivido, visto il pareggio contro il Wolfsberger e la contemporanea vittoria del Başakşehir.

La passa il turno e si qualifica ai sedicesimi di finale di . Brivido per i giallorossi, visto che il Başakşehir nell'altra partita ha battuto il Gladbach. Il pareggio contro il Wolfsberger consente alla Roma sdi qualificarsi come seconda del girone.

Alla Roma basta anche un pareggio per la matematica qualificazione ai sedicesimi, ma la squadra di Paulo Fonseca parte forte con il piede schiacciato sull'acceleratore. Pronti, via e Perotti apre le danze su calcio di rigore. Poi un autogoal di Florenzi, sfortunato, riporta in equlibrio la partita alla prima discesa del Wolfsberger. Ma gli austriaci hanno una fase difensiva che definire "rivedibile" è riduttivo: i giallorossi in più occasioni tagliano a fette la linea di quattro davanti a Kofler ed il tandem Perotti-Dzeko, al 19', trova in modo semplice la rete del 2-1.

Ad inizio ripresa Weissman sfiora il goal del pareggio con un colpo di testa che si stampa sul palo. Ma è solo il preludio al pareggio della formazione austriaca. La Roma infatti non è praticamente entrata in campo nel secondo tempo, non riesce a creare pericoli al Wolfsberger e al 62' subisce la rete del pareggio proprio con Weissman, lesto a tuffarsi di testa in area su un cross dalla sinistra.

Fonseca allora capisce l'antifona e manda in campo Zaniolo e Pellegrini al posto di Under e Perotti. La seconda parte della ripresa è tenuta più sotto controllo dalla Roma, che comunque riesce ad impensierire solo una volta Kofler, bravo a negare la doppietta a Dzeko. Fonseca riesce a portare, con qualche rischio di troppo, la Roma ai sedicesimi di Europa League.

IL TABELLINO

Roma-Wolfsberger 2-2

Marcatori: 7' Perotti, 10' aut. Florenzi, 19' Dzeko, 62' Weissman

ROMA (4-2-3-1): Mirante (62' Pau Lopez); Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under (66' Pellegrini), Mkhitaryan, Perotti (66' Zaniolo); Dzeko.

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Sprangler, Wernitznig (76' Schoefl); Liendl; Weissman (92' Hodzic), Niagbo (93' Steiger).

Ammoniti: Diawara, Rnic, Wernitznig

Espulsi: Nessuno