Notizie sulla squadra
Probabili formazioni Roma - Monza
Formazione titolare
Allenatore
- G. Gasperini
- I. Juric
La Roma di Gasperini non può contare su Lorenzo Pellegrini, Devyne Rensch e Devis Vásquez, tutti indisponibili per infortunio. Non risultano squalificati tra i giallorossi.
Il Monza di Jurić deve rinunciare a Yvan Kouadio Maye, Michael Folorunsho e Patrick Ciurria, fermi per infortunio. Anche tra i brianzoli non ci sono squalifiche. Le probabili formazioni verranno aggiunte più vicino al calcio d'inizio.
Anteprima della partita Roma vs Monza
La Roma ospita il Monza allo Stadio Olimpico per un nuovo turno di Serie A. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano all'appuntamento da secondi in classifica.
La squadra capitolina vive un buon momento in campionato. Il 5-1 sul campo del Parma ha completato la rimonta sull'Inter e ha avvicinato la Roma alla Lazio capolista, con quattro reti di Malen.
In Europa la serata di mercoledì ha regalato un altro segnale. A Parigi i giallorossi hanno fermato il PSG sul 2-2, con gol di Hermoso e il rigore di Malen nel finale. Dopo l'impegno in Champions League, la Roma torna subito in campo in campionato.
Il Monza di Ivan Jurić occupa invece il 14° posto. I brianzoli hanno interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive battendo 3-0 la Fiorentina nell'ultimo turno.
Quel successo ha dato ossigeno a una squadra che in precedenza aveva incassato i ko con Torino, Napoli, Bologna e Atalanta. All'Olimpico servirà un'altra prova di carattere contro un avversario in salute.
Ecco tutte le informazioni su canale TV, diretta streaming e orario del calcio d'inizio.
Forma recente
Testa a testa
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|6
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