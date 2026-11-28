Notizie sulla squadra

La Roma di Gasperini non può contare su Lorenzo Pellegrini, Devyne Rensch e Devis Vásquez, tutti indisponibili per infortunio. Non risultano squalificati tra i giallorossi.

Il Monza di Jurić deve rinunciare a Yvan Kouadio Maye, Michael Folorunsho e Patrick Ciurria, fermi per infortunio. Anche tra i brianzoli non ci sono squalifiche. Le probabili formazioni verranno aggiunte più vicino al calcio d'inizio.

Anteprima della partita Roma vs Monza

Serie A - Game Week 13 29 nov 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Roma

La Roma ospita il Monza allo Stadio Olimpico per un nuovo turno di Serie A. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano all'appuntamento da secondi in classifica.

La squadra capitolina vive un buon momento in campionato. Il 5-1 sul campo del Parma ha completato la rimonta sull'Inter e ha avvicinato la Roma alla Lazio capolista, con quattro reti di Malen.

In Europa la serata di mercoledì ha regalato un altro segnale. A Parigi i giallorossi hanno fermato il PSG sul 2-2, con gol di Hermoso e il rigore di Malen nel finale. Dopo l'impegno in Champions League, la Roma torna subito in campo in campionato.

Il Monza di Ivan Jurić occupa invece il 14° posto. I brianzoli hanno interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive battendo 3-0 la Fiorentina nell'ultimo turno.

Quel successo ha dato ossigeno a una squadra che in precedenza aveva incassato i ko con Torino, Napoli, Bologna e Atalanta. All'Olimpico servirà un'altra prova di carattere contro un avversario in salute.

Ecco tutte le informazioni su canale TV, diretta streaming e orario del calcio d'inizio.

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